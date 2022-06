Danskere klar - stjerne vraget

Kasper Asgreen, Michael Mørkøv og Mikkel Honoré er alle klar til Tour de France, der fredag begynder med en enkeltstart i København.

Det oplyser deres hold, Quick-Step, i en pressemeddelelse på sin hjemmeside, hvor holdets otte Tour de France-ryttere præsenteres.

Dermed når Kasper Asgreen altså at blive klar til Touren, efter han 14. juni styrtede i Schweiz Rundt og pådrog sig et dybt sår på knæet, der betød, at han meldte fra til sidste uges danmarksmesterskaber.

I pressemeddelelsen nævnes ikke en status på Asgreens skade.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det lyder dog, at Asgreen sammen med blandt andre Mørkøv skal hjælpe holdets sprinter til succes.

Quick-Step plejer at være garant for flere etapesejre til holdets hurtige mand i Tour de France, og i år er det hollandske Fabio Jakobsen, der skal køres for.

Dermed er der ikke blevet plads til Mark Cavendish, der ellers blot mangler én etapesejr for at overgå Eddy Merckx og være den mest vindende rytter i løbets historie.

Cavendish har 34 etapesejre i Tour de France og vandt fire af dem sidste år, hvor han også stod med den grønne pointtrøje på podiet i Paris.

I år er briten reserve til Tour de France.

Der er overraskende heller ikke blevet fundet plads til verdensmester Julian Alaphilippe på Quick-Steps Tour-hold.

Franskmanden gjorde ellers comeback efter en lang skadespause i weekenden ved de nationale mesterskaber, men er blevet sorteret fra.

Sportsdirektør Tom Steels siger i meddelelsen, at det har været et 'svært valg', men holdet vil gerne have, at han i stedet er '100 procent' klar til resten af sæsonen.

I de seneste fire udgaver af Tour de France har Alaphilippe vundet mindst en etapesejr.

25-årige Mikkel Honoré kan til gengæld se frem til sin debut i Tour de France.

- Mikkel har udviklet sig meget, siden han kom på holdet, og fortjener en plads på Tour-holdet, lyder det fra Tom Steels om udtagelsen af danskeren.

For 27-årige Kasper Asgreen bliver det fjerde Tour de France i træk, mens 37-årige Michael Mørkøv skal køre løbet for syvende gang.

Resten af Quick-Step-holdet består af Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli, Tim Declerq og Yves Lampaert.

Efter enkeltstarten fredag i København fortsætter Tour de France med yderligere to etaper på dansk grund. 2. etape går fra Roskilde til Nyborg over Storebæltsbroen, mens 3. etape køres fra Vejle til Sønderborg.

Med udtagelsen af de tre Quick-Step-danskere er nu foreløbigt ni danskere udtaget til Touren.

