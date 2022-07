Danskere reagerer på nyt doping-forslag

To danske Tour-ryttere er åbne og positivt stemt over for et nyt forslag i kampen mod blod-doping, hvis det potentielt kan fange flere, der vil snyde sig til tops

MORZINE (Ekstra Bladet): En nål i armen umiddelbart før og efter etaperne.

Det er det, som de professionelle cykelryttere kan se frem til, hvis det står til flere holdejere i Tour de France-paddocken.

Som Ekstra Bladet kunne beskrive søndag, vil EF Educations Jonathan Vaughters og flere andre store stemmer nemlig intensivere kampen mod doping betydeligt med blodprøver tæt på etapernes start og afslutning.

Et forslag, som danske Magnus Cort er åben for, hvis det vel at mærke har en effekt.

- Kan det gøre en forskel, så man kan opdage noget bloddoping, som ellers ikke ville være blevet opdaget, er jeg åben for det, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Claus Bonnerup

- Men hvis det mere er for showets skyld, ville det være lidt træls at skulle bruge mere tid på det både inden og efter etaperne. Er der bevis for, at det kunne være med til at gøre sporten endnu renere eller gøre det sværere at snyde, så er jeg positivt stemt.

Samme holdning har Quick-Step-danskeren Michael Mørkøv, der har været professionel cykelrytter siden 2005.

- Jeg har egentlig altid været meget positivt indstillet i forhold til så meget test som muligt. Det er derfor, at vi i dag har en meget ren sport - i min verden i hvert fald. Jeg er altid meget positivt indstillet for det antidoping-arbejde, der bliver gjort.

Den 37-årige lead-out-rytter mener dog også, at sporten allerede gør rigtig meget for at fange dem, så gør brug af ulovlige midler.

Efter etaperne i årets Tour de France bliver både etapevinder og den førende rytter testet, ligesom der også foregår en tilfældig udvælgelse af andre ryttere, der skal et smut forbi dopingkontrollen.

- Der er også hele tiden kollegaer, der har ’out of competetion’-tests i hjemmet, ligesom jeg selv har, så jeg ved ikke, hvor det er, de præcis vil hen med det, fordi jeg synes, vi holder en god standard i cykelsporten.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Mørkøv mener, at cykelsporten i dag er meget ren. Foto: Claus Bonnerup

Michael Mørkøv mener med andre ord, at systemet for at bekæmpe brugen af doping fungerer den dag i dag.

- Men det er klart, at i en enhver elitesport er det sådan, at så snart, der er nogen, der kører exceptionelt stærkt, så er det fuldstændig menneskeligt at begynde at spekulere i, om det kan være på vand og rugbrød.

- Jeg ved ikke, om det er det, man er ved at være bekymret for, men i mine øjne må man også acceptere, at der er ryttere, der kommer med et exceptionelt talent og er bedre end andre.

Det er lidt over tre år siden, at en toprytter senest er blevet testet positiv for doping. Den colombianske Trek-rytter Jarlinson Pantano Gomez afleverede i februar 2019 en test, der indeholdt spor af epo.

Han stoppede efterfølgende sin karriere.

Michael Rasmussen prøver tiende etapes sidste stigning af og vurderer Fuglsangs chancer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan læse meget mere om blod-finten, der har fået flere holdejere til at foreslå mere kontrol lige her:

Dopingfrygt i feltet: Her er den nye blod-finte