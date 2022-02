Danskere sat til vægs

Syv sekunder adskilte Stefan Bisseger (EF) og Filippo Ganna (Ineos) på 3. etapes enkeltstart i cykelløbet UAE Tour.

Schweizeren løb med sejren foran verdensmesteren på den ni kilometer lange tidskørsel, hvor flere af de bedste danske temporyttere også var til start.

To af dem sluttede i top-10.

Bedste danske resultat sørgede den tredobbelte U23-verdensmester Mikkel Bjerg (UAE Emirates) for som nummer seks, mens sidste års store enkeltstartsstjerne på ungdomsscenen, Johan Price-Pejtersen, blev nier.

Det må dog også siges at være et stort resultat for den 22-årige rytter, der er med i sit første World Tour-løb efter skiftet til Bahrain-Victorious.

De to danskere var henholdsvis 24 og 26 sekunder efter vinderen.

I toppen af klassementet beviste sprinteren Jasper Philipsen, at han er i topform. Han blev nummer ti på etapen, men måtte se førertrøjen overgå til Bisseger.

Før de sidste fire etaper har EF-rytteren de samme syv sekunder ned til Ganna med Philipsen på tredjepladsen.

Løbets helt store favorit, den dobbelte Tour de France-vinder Tadej Pogacar, ligger på en samlet femteplads, efter at han kørte sig til en fjerdeplads på tirsdagens enkeltstart.