Danskere skal føre deres kaptajner til tops i Giroen

To danskere blev mandag officielt udtaget til Giro d'Italia, da flere af holdene blev offentliggjort.

Hos Team BikeExchange er Christopher Juul-Jensen blandt de otte ryttere, der skal køre Giroen. Danskeren er med for sjette gang i karrieren.

Også Mikkel Honoré skal med i Giroen. Han blev udtaget af sit hold, Quick-Step, som også havde ham med sidste år.

Christopher Juul-Jensen skal blandt andet hjælpe holdets kaptajn, Simon Yates, i det samlede klassement.

I 2018 vandt Simon Yates Vuelta a Espana, og briten har flere gange blandet sig i topstriden i Giroen.

Honoré skal blandt andre hjælpe Remco Evenepoel, som deltager i sin første grand tour, samt Joao Almeida, der begge vurderes til at have evner til at slutte højt i det samlede klassement.

Sidste år blev Joao Almeida nummer fire i Giroen.