Danskere snydt for sejren efter utroligt soloridt

Der var lagt op til den helt store danskerduel på sidste etape i World Tour-løbet BinckBank Tour lørdag.

Det var dog en hollandsk supermand i skikkelse af en tredobbelt verdensmester i cross, der stjal fokus.

Klassikerspecialisten Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) leverede en helt uhørt bedrift, kørte solo og vandt hele løbet, da han også vandt 5. etape.

Den 25-årige hollænder var i et vildt soloridt over 30 kilometer og holdt akkurat danske Søren Kragh Andersen (Sunweb) fra den samlede sejr i et imponerende forsvar mod slutningen, hvor danskeren i en gruppe jagtede hollænderen i et slag om bonussekunder.

Søren Kragh Andersen blev nummer fire på etapen, og da han ikke fik bonussekunder for den placering, så kunne han ikke nå forbi hollænderen i den samlede stilling.

Danske Mads Pedersen (Trek) var inden sidste etape i front med syv sekunder ned til sin danske kollega og med 17 sekunder til Mathieu van der Poel.

Mads Pedersen kunne dog ikke være med i de afgørende faser på sidste etape, og derfor blev det en vild jagt til slut mellem Mathieu van der Poel og Søren Kragh Andersen på den sidste stigning op ad Muur van Geraardsbergen.

Etapen var på 183 kilometer og var en kuperet omgang, hvor rytterne blandt andet skulle over Muur van Geraardsbergen fire gange.

Her angreb Mathieu van der Poel efter 76 kilometer ifølge feltet.dk, og han fik følgeskab af et par ryttere, og den lille gruppe lukkede op til otte andre udbrydere.

Ti ryttere var dermed i udbrud, og da rytterne med omkring 30 kilometer igen ramte stigningen, angreb Mathieu van der Poel og kørte solo resten af vejen.

Søren Kragh Andersen sled og slæbte i en gruppe lige efter mod slutningen, og den helt store lommeregner var fremme i forhold til diverse bonussekunder og bonusspurter, men Søren Kragh Andersen endte altså med at blive nummer fire på etapen fem sekunder efter den hollandske vinder.

- Jeg førte aldrig løbet. Jeg holdt min andenplads. Han (Van der Poel, red.) var supergod i dag, og han var den stærkeste, siger Søren Kragh Andersen i et tv-interview efter etapen på Eurosport.

Mads Pedersen vandt pointkonkurrencen i løbet.

Han vandt 3. etape i en massespurt, mens Søren Kragh Andersen fredag sejrede på enkeltstarten.