Danskerhold opgiver jagten på en ny Tour-sponsor

Det er ikke lykkedes for Uno-X at finde en ny navnesponsor frem mod Tour de France, hvor holdet i stedet får Rema 1000 på Tour-trikoten. Holdets leder, Jens Haugland, håber fortsat på at kunne få en skandinavisk navnesponsor med ombord i fremtiden

I starten af året meldte det norske cykelhold Uno-X ud, at de søgte en ny sponsor til deres skandinaviske cykelprojekt, i kølvandet på at de var blevet inviteret til Tour de France.

Tirsdag kom der nyt fra holdet, da de annoncerede, at supermarkedskæden Rema 1000 vil være at finde på deres trikot, når de indtager cykelsportens største arena i juli.

Sponsoratet er dog ikke udtryk for, at Uno-X er kommet i mål med deres sponsorjagt, forklarer holdets chef, Jens Haugland, til Ekstra Bladet

Rema 1000 og Uno-X Mobility, der ejer cykelholdet, er begge en del af milliardforetagendet Reitan Retail, og det er i den regi, pladsen på trøjen skal forstås.

- Det skal forstås, som i at vi rejser til Tour de France, og at vi er i samme familie som Rema 1000. Så det er meget naturligt for os. Jeg er enormt stolt. Rema 1000 i Danmark har en utrolig position.

Holdet når derfor ikke at få en ny, potentiel set dansk, navnesponsor til årets Tour de France, forklarer Haugland.

- Det tror jeg ikke er praktisk muligt, for det tager noget tid at producere trøjerne, forklarer Haugland.

Kryptisk svar om pengene

Reitan Retail er ejet af den norske forretningsfamilie Reitan, der har et af landets største forretningsimperier.

Spurgt ind til, om den prominente plads på trikoten til Rema 1000 har fået den stenrige Reitan-familie til at åbne pengepungen for cykelholdet, svarer Haugland kryptisk.

- Det har jeg ingen kommentarer til, ud over at det er klart, at det her er et billede på, hvor stort og vigtigt projekt det her er for Reitan.

Ud over Uno-X Mobility, der driver cykelholdet samt tankstationerne af samme navn, og Rema 1000, ejer Reitan Retail bl.a. 7-Eleven-butikkerne i Danmark, Norge og Sverige.

Flere danskere kan få debut i Tour de France for Uno-X i år. På billedet ses Jonas Gregaard (forrest) og Anthon Charmig (tv.). Foto: Claus Bonnerup

Verdensklasse som Holger Rune

Rema 1000-aftalen er et udtryk for, at Uno-X opgiver at finde en ny navnesponsor inden årets Tour de France. Trøjen er lavet, og timeglasset er løbet ud. Holdet fortalte ellers i januar, at de havde været imponeret over den interesse, der havde været i kølvandet på deres Tour-invitation.

Jens Haugland er dog fortsat ambitiøs og optimistisk på cykelprojektets vegne, og han mener, de fortsat har en masse at tilbyde en eventuel kommende medsponsor.

- Vi mener helt oprigtigt, det er muligt at skabe et verdensklassehold med norske og danske ryttere. Vi så en French Open-kvartfinale mellem Holger Rune og Casper Ruud. Hvorfor kan vi ikke skabe det samme i cykelverdenen? Med den samme identitet og den idrætsmodel, vi har i Skandinavien. Så vi har helt klart en ambition om fortsat at finde en større bidragsyder til projektet, som kan gøre os endnu stærkere.

Haugland forklarer også, at han personligt ikke er ærgerlig over, at en sponsor ikke bed på krogen frem imod Tour de France:

- Jeg er overhovedet ikke ærgerlig over det. Jeg er først og fremmest stolt over, at vi får Rema 1000 med os nu. Så skal vi fortsætte med at bygge projektet langsigtet. Det vigtigste for mig er at fortælle om ambitionsniveauet, og hvad vi ønsker at bygge. Det kan en potentiel partner se, om de vil være med i. Det kan være, der sker noget om en uge eller om seks måneder.