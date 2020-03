Danskerhold trækker sig

Mens det meste af sportsverdenen er gået i hi for coronavirus, har rytterne til cykelløbet Paris-Nice trampet sig videre gennem det franske landskab. Til stor undren for de fleste.

Fredag meddelte arrangøren så, at søndagens 8. og sidste etape ville blive sløjfet, men at lørdagens etape med start i Nice og mål i Valdeblore La Colmiane ville blive gennemført.

Det bliver dog med et decimeret felt, da ikke alle hold kunne se meningen med at gennemføre endnu en etape midt i det kaos, som coronavirusset har ført med sig.

Bahrain-McLaren valgte at trække sig allerede inden fredagens etape, og lørdagens afsluttende etape bliver også uden danske Mads Würtz Schmidt og resten af rytterne hos Israel Start-Up Nation.

Fredag aften meddelte det israelske hold, at man ikke ville stille til start lørdag.

- Vi har haft en politik om at blive ved med at køre, så længe de lokale myndigheder mener, at det er sikkert.

- På grund af den eskalerende krise og vores politik, om at rytterne har den afgørende stemme, synes vi, at det er den mest ansvarlige beslutning at stoppe nu, lyder det fra holdchef Kjell Carlström på Twitter.

Hold som Ineos, CCC, Astana og Movistar havde allerede før løbet trukket sig på grund af frygten for smitte med coronavirus.

25-årige Mads Würtz Schmidt sluttede som nummer seks på 2. etape af løbet som sin bedste placering, mens han samlet lå nummer 28, inden holdet trak sig.

Han kunne dog se landsmanden Søren Kragh Andersen vinde enkeltstarten på 4. etape af løbet, som samlet føres af tyskeren Maximilian Schachmann.

Se også: Havde en trekant - så gik det galt

Se også: Medie: Træt Zlatan vil væk

Se også: Koster milliarder at udsætte EM