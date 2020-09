Danskerhold triumferer i massespurt

Endelig blev det ireren Sam Bennetts (Quick-Step) tur til at køre først over målstregen i dette års Tour de France.

Han var været nær ved på flere etaper, og på 10. etape timede han så sin sprint perfekt og vandt massespurten. Han blev i spurten afleveret perfekt af danske Michael Mørkøv, der selv sluttede på 11.-pladsen.

Tidligere i årets Tour har Bennett måttet tage til takke med placeringer som nummer to, tre og fire, men denne gang fuldendte han arbejdet og vandt foran australieren Caleb Ewan (Lotto Soudal) og slovakken Peter Sagan (Bora) på de næste pladser.

Den danske verdensmester, Mads Pedersen, sluttede på femtepladsen.

Der var fra starten lagt op til massespurt, og det var aldrig tæt på at ende anderledes.

To landsmænd stak afsted fra start. Den schweiziske mester i enkeltstart, Stefan Küng (FDJ), og Michael Schär (CCC) kørte væk og holdt i den første time en gennemsnitsfart på næsten 50 kilometer i timen.

Alligevel kom de aldrig længere væk fra feltet end omkring 1 minut og 40 sekunder. Ikke på grund af klassementrytternes hold, men fordi sprinterholdene ikke ville lade de to store motorer komme for godt i gang.

De blev hentet med omkring 100 kilometer til mål, og kort efter var der stort styrt i feltet. Det kostede Sam Bewley (Mitchelton-Scott) exit fra løbet.

Senere var også klassementrytterne Tadej Pogacar (UEA) og Guillaume Martin (Cofidis) involveret i et styrt. Martin måtte have ny cykel, og Pogacar havde en flænge bagpå trøjen. Begge nåede dog hurtigt op til feltet igen.

Med 50 kilometer til mål var feltet stadig samlet, og det var det også 30 kilometer senere, da sidevinden blev en faktor.

Sidevinden kom til at hakke feltet over, men der kom dog samling på størstedelen af tropperne inden for forholdsvis kort tid, og med sprinterne helt fremme i de rette positioner var massespurten uundgåelig.

Sunweb med Casper Pedersen satte sig i front og satte tempoet med knap to kilometer tilbage i håbet om at køre Cees Bol til etapesejren, men han måtte nøjes med ottendepladsen, og i stedet kunne Quick-Step og særligt Bennett juble.

Etapen rykkede ikke ved klassementet, og sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kører videre i den gule førertrøje.