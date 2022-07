Danskerinvasion i Paris

Søndag kan Jonas Vingegaard lade sig hylde som vinder af Tour de France 2022, og det har fået danskerne til at valfarte til Paris for at fejre den store begivenhed

PARIS (Ekstra Bladet): Tour de France 2022 er ikke kun gul. Den er i den grad også rød og hvid.

Søndag har tusindevis af ellevilde cykelglade danskere taget turen til Paris for at få et glimt af Jonas Vingegaard og hylde den bare anden danske Tour-vinder i historien.

Langs den ikoniske avenue Champs-Élysées stråler solens gule skær om kap med de rød-hvide farver.

En af dem, der har taget opstilling langs avenuen, er den danske landsholdsspiller i håndbold Kristina Jørgensen, der til dagligt spiller i franske Metz.

- Vi tog en beslutning om at tage afsted efter træning i går. Det her skal man jo ikke misse! Jonas er i gult, og inden længe har han vundet Touren. Det er så stort, siger hun til Ekstra Bladet før søndagens 21. etape.

Artiklen fortsætter under billedet...

Håndboldspilleren Kristina Jørgensen var en af de danske fans, der søndag hyldede Jonas Vingegaard i Paris. Foto: Per Rasmussen

Annonce:

Selv den prikkede bjergtrøjes farvekombination virker næsten som en hyldest til den voldsomme danske Tour-dominans i årets udgave af verdens største cykelløb.

Iført bjergtrøjens røde og hvide prikker er Berlinda Jurlander taget med familien til Paris. Feltet passerede hendes hus i Tølløse på 2. etape i Danmark - og nu kommer hun til at se dem igen, susende ned ad verdens måske mest berømte avenue.

- Det her bliver en oplevelse for livet. Vi skulle ikke gå glip af det her, siger hun begejstret.

- Det er lidt ligesom med landsholdet, når de spiller sig ind i vores hjerter. Vingegaard har haft samme effekt. Nu bliver vi siddende her til langt ud på aftenen og hygger os med det, der allerede er historie.

Artiklen fortsætter under billedet...

Berlinda Jurlander på Champs-Élysées i den danskerfarvede ikoniske bjergtrøje. Foto: Per Rasmussen

Den danske rytter fra Thy har skabt et dansk cykelfællesskab uden lige.

- Det er en kæmpe forløsning, siger 22-årige Gustav Hansen, der er taget til Paris med en flok venner.

Annonce:

- Jeg har ventet på det her øjeblik, siden de kørte gennem min by i Danmark, så når Vingegaard nu har vundet, var der ikke så meget at rafle om.

De kørte af sted lørdag eftermiddag, overnattede i bilen på en parkeringsplads og ankom til Paris tidligt søndag for at slå lejr tæt på Tour-begivenhederne.

De fleste slagsange på Champs-Élysées søndag indeholder Vingegaards navn, og med øl i hænderne og smil på læberne stimler danske fans sammen om en begivenhed, vi som nation ikke har oplevet i 26 år - ikke siden 1996.

Selv hunden har fået rød-hvide prikker på. Foto: Per Rasmussen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Lykkelig kæreste: - Verdens bedste cykelrytter

Kæmpede med tårerne: - Det betyder alt

Holdkammerat: Jonas ville ikke vinde

--------- SPLIT ELEMENT ---------