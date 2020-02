- Danskerne lever på en løgn

Fuglsang undersøgt for forbindelse til dopinglæge

Den forgangne uge har kædet Jakob Fuglsang sammen med den italienske doping-læge Michele Ferrari.

Og selvom der i sidste ende ikke kunne findes beviser, så har det skabt så store overskrifter, at en hel klumme i norske Dagbladet handler om, at man i Danmark ser for blødt på doping.

- Danmark har aldrig taget et samlet opgør med de nationale sportshelte, der har snydt.

- Forskellen mellem svensk/norsk grav-alvor omkring det at dope sig over for den danske ligegyldighed er kulturelt set interessant.

- Hvad er det, der gør, at danskerne tilsyneladende ikke bekymrer sig om det, selvom de har et lige så velfungerende og respekteret antidopingarbejde som os, lyder det i en kommentar fra Dagbladets Esten O. Sæther.

Overskriften på norske Dagbladets klumme om danskerne...

'Kyllingen' om Fuglsang: 'Så dumt, hvis det er rigtigt'

Han henviser til, at Bjarne Riis længe har været ekspert på tv og også har startet nyt cykelhold i flere omgang, mens andre har været med i Vild med dans.

Og selvom Fuglsang på ingen måde er dømt skyldig, så har den norske skribent en opfordring til danskerne.

- Nu gælder det for det danske hjemmepublikum om at kvitte nogle illusioner. For det er jo ikke muligt at være stolt af egen svindel.

- På samme vis som vi måtte tage et opgør med vores egne skihelte, hvis nogle af dem var taget for bevidst doping, så må flere danskere indse, at de ikke kan fortsætte med at hylde tidligere cykelstjerner uden eftertanker om, hvordan disse stærke resultater blev opnået, lyder det.

Johaug blev taget for doping i 2016. Foto: AP/HEIKO JUNGE

Omtalen af Jakob Fuglsangs sammenkædning med Michele Ferrari har ført til norsk klumme om danskernes syn på doping. Foto: ANDER GILLENEA/Ritzau Scanpix

Den suveræne norske langrendsløber Therese Johaug blev i 2016 dømt for doping, men hun påstod, at årsagen var solcreme, og den forklaring køber man i Norge.

- Det er stadig muligt at være et foregangsbillede. Men for eksempel valgte Jakob Fuglsang at blive hos Astana selv efter den italienske politiundersøgelse allerede i 2014 knyttede klubben tæt til Dr. Ferrari, lyder det videre i den norske kommentar, hvor man også slår fast, at Edvald Boasson Hagen nu må forholde sig til Bjarne Riis som chef.

Jakob Fuglsang har selv afvist, at han nogensinde har mødtes med Michele Ferrari, mens det netop også er kommet frem, at Bjarne Riis har undskyldt over for Tour de France-direktør Christian Prudhomme, hvordan han har behandlet den gule trøje.

