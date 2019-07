Danskerne snydt i gigantisk udbrud: Asgreen blev nummer to

Kasper Asgreen kæmpede for at snuppe sin første etapesejr i Tour de France, men europamesteren Matteo Trentin fra Mitchelton-Scoot var trods alt for stærk for danskeren på 17. etape.

Asgreen sad i den forreste gruppe med fem andre ryttere 15 kilometer før mål, hvor italienske Matteo Trentin satte et giftigt angreb ind og kørte solo. Danskeren ventede et par kilometer og kørte selv efter Trentin, men nåede aldrig rigtig tæt på etapesejren.

Kasper Asgreen tog sig dog sikkert af etapens andenplads.

Stillingen i toppen af klassementet er uændret forud for de tre krævende bjergetaper i Alperne de kommende dage.

Kasper Asgreen så godt ud på 17. etape, men kunne ikke slå Matteo Trentin Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

Tre danskere i udbrud

Der var på forhånd lagt op til masser af udbrud på Tour de Frances 17. etape, hvor desperate hold uden sejre skulle jagte triumfen.

Hele 34 ryttere slap da også af sted kort efter starten i Pont du Gard, og Danmark var flot repræsenteret med både Kasper Asgreen, Christopher Juul Jensen og Magnus Cort, men sort uheld dræbte sidstnævntes drøm om endnu en etapesejr i verdens hårdeste cykelløb.

Artiklen fortsætter under billedet..

Magnus Cort gik med i udbrud på 17. etape, som var hans sidste chance for endnu en sejr i Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

Uheldet ser i den grad ud til at forfølge Astana - denne gang altså med en punktering til holdets tilbageværende dansker. Defekten sendte Cort tilbage i feltet, og så kunne de resterende 33 udbrydere ellers øge forspringet til mere end 18 minutter. I øvrigt med Corts to holdkammerater Omar Fraile og Gorka Izagirre i blandt.

Undervejs blev rytterne ramt af et voldsomt regnvejr i den franske hede, men det rolige tempo i feltet afværgede ulykker på ruten til Gap.

Etapen bød desuden på et par overkommelige stigninger, og favoritterne lignede fra begyndelsen ikke nogen, der brød sig om at udfordre hinanden, inden Alperne rammer. Derfor fik udbruddet også lov til at køre væk - med den naturlige konsekvens at vinderen af 17. etape skulle findes blandt de 33 i frontgruppen.

40 kilometer før mål begyndte samarbejdet at slå revner. Det udnyttede 11 mand til at køre fra de øvrige udbrydere. Kasper Asgreen nåede lige akkurat at snige sig med, selvom han i første omgang blev fanget på mellemhånd.

Danskeren så stærk ud, men kunne trods alt ikke hænge på, da italienske Matteo Trentin kørte solo med 15 kilometer til mål. Til gengæld forsøgte Asgreen at jagte italieneren kort efter, men trods et ihærdigt soloangreb lykkedes det ikke danskeren at nå op til Trentin, og så kan Mitchelton-Scott glæde sig over endnu en etapesejr til samlingen.

Du kan se resultat af dagens etape og den samlede stilling nedenfor.

