Danskerne ville have det stoppet

Coronarestriktioner lignede en by i Rusland, da Tour de France-feltet lørdag skulle passere tre bjerge i Pyrenæerne på 8. etape.

For hver af de tre opkørsler tiltog antallet af mennesker, og på sidste bjerg, Col de Peyresourde, lignede det Touren, som man kender den fra tidligere år, hvor rytterne skærer en kæmpe menneskemængde op, som de kører frem.

Det kunne flere af de danske ryttere heller ikke undgå at lægge mærke til, og de ser gerne, at Tour-arrangøren ASO eller Den Internationale Cykelunion (UCI) får gjort noget ved problemet.

- Det var ikke det fedeste. Jeg tænkte, at det var ren corona-tagselvbord, når man røg op imellem dem (tilskuerne, red.). Jeg ved ikke, om det er usikkert, men det er ikke det fedeste, siger verdensmester Mads Pedersen til TV2 Sporten.

- Vi har en gruppe, hvor jeg nok skal lægge min stemme ind. Så må vi håbe, at der bliver taget fat i UCI og ASO, tilføjer han.

Tv-billederne viste, at rigtig mange af tilskuerne bar mundbind, men der var også en del, som ikke gjorde.

Et er, at tilskuerne kan smitte hinanden, men når de står så tæt på rytterne, kan det også give problemer for feltet.

- Jeg tror, at ASO skal sætte barrierer op lidt længere nede på bjergene. De kom lidt for tæt på, og der var lidt for mange mennesker, lyder det fra Søren Kragh Andersen.

Han blev nummer otte på etapen som bedst placerede dansker.

Franskmanden Nans Peters fra det franske AG2R-hold var hurtigste mand gennem menneskemængderne og tog sin anden sejr på World Touren. Den første kom i sidste års Giro d'Italia.

Adam Yates fik med møje og besvær forsvaret sin føring i det samlede klassement.