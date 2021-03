Danskerros: - Han er den bedste i verden

Sam Bennett er lynende hurtig i sprinterne i cykelfeltet. Det har ireren slået fast utallige gange.

Han vandt blandt andet den grønne pointtrøje i sidste års Tour de France, og i 2021 har Deceuninck Quick Step sprinteren allerede sejret på flere etaper i UAE Tour og Paris-Nice.

Men han kunne umuligt have gjort det uden dansk hjælp i form af holdkammeraten Michael Mørkøv.

- Han (Michael Mørkøv, red.) er den bedste lead out-rytter i verden, slår Sam Bennett fast i et dobbeltinterview med Sporza.

Sam Bennett (billedet) er fuld af rosende ord til Michal Mørkøv, der også spillede en stor rolle i irerens grønne trøje i sidste års Tour. Foto: Tariq Mikkel Khan

Onsdag beviste Mørkøv og Bennett igen deres uovertrufne samarbejde, da danskeren placerede sin hurtige holdkammerat perfekt i afslutningen på Oxyclean Classic Brugge-De Panne (bedre kendt som Tre Dage ved Panne, red.).

Igen kom Bennett øverst på sejrsskamlen.

- Det var igen en føring helt efter bogen. Mine holdkammerater gør mit job meget nemmere, end det burde være, siger Sam Bennett til Sporza, inden beskedne Michael Mørkøv bryder ind.

- Det er meget nemt for ham at sidde og sige... Vi deler altid hotelværelse, og det ville næsten være pinligt, hvis ikke han sagde sådan, siger danskeren med et grin, inden han slår over i en mere seriøs tone.

- Men det giver en god følelse at høre. Jeg føler mig beæret og stolt over alle de fine ord, der er sat efter mit navn. Jeg prøver bare at nyde det, når det går godt, for det er en topsport. Efter en eller to dårlige sprints så er du bagerst i køen igen, lyder det fra Michael Mørkøv.

Danskeren endte selv som nummer otte i Oxyclean Classic Brugge-De Panne.

