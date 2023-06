Danskertriumf i sigte: - Vi kan ikke bede om mere

22-årige Mattias Skjelmose har en spændende søndag foran sig.

Dagen byder på Schweiz Rundts sidste etape, og her ligger han i øjeblikket nummer et.

Dermed kan han vinde hele løbet, hvis ikke han lader sig overhale på tid. Med otte sekunder ned til løbets nummer to, Felix Gall, skal fokus også holdes hos den danske cykelkomet, mens han har 46 sekunder at tage af til verdensmester, Remco Evenepoel.

Skjelmoses sportsdirektør hos Trek-Segafredo, Kim Andersen, har ikke lagt den store plan for, hvordan sejren skal komme i hus. Han ser blot, at den unge dansker cykler så godt, som han nu kan.

Sportsdirektør i Trek-Segafredo, Kim Andersen, tager det ikke for tungt, hvis Skjelmose ikke vinder årets Schweiz Rundt. Foto: Ernst van Norde

- Hvis han fejler i dag, så er det sådan, som det er. Vi gør det bedste vi kan, og så ser vi, hvad der kommer ud bagefter, siger han til Ekstra Bladet.

- Mattias er på vej op. Vi har kørt tre bjergetaper. Han bliver nummer et, han bliver nummer tre og han bliver nummer to. Jeg synes ikke, at vi kan bede om ret meget mere.

Belgisk modstand

En af dagens helt store udfordringer bliver Remco Evenepoel.

Hvis Evenepoel rammer sin bedste form, så ser Kim Andersen ham som en urokkelige klippe.

Remco Evenepoel førte i årets Giro d'Italia, da han blev tvunget til at forlade løbet. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

- Han er helt klart dygtig. Hvis han er i Giro-formen, så kan vi nok ikke slå ham, vel. Men det er ikke sikkert, at han er det.

- Så må vi håbe, at vi har taget de rigtige beslutninger.

Det går opad

Hvordan det kommer til at gå Skjelmose, må vi vente og se lidt endnu.

Efter dagens afslutning på løbet går turen til DM i Danmark, inden de skal cykle Tour de France.

Og her er Mattias Skjelmose pludselig blevet et varmt navn ovenpå hans præstationer i det schweiziske løb. Men heller ikke det, sætter Kim Andersen for store forventninger til.

- Nu tager vi først lige Schweiz Rundt, og Touren er nyt for ham (Skjelmose red.). Vi ved alle sammen, at det er et andet cykelløb. Der kan ske så mange ting.

Mattias Skjelmoses succes i Schweiz har skabt genklang i cykelverdenen. Lige nu anses han som en af de store håb til årets Tour de France. Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix.

- Vi sætter ingen forventninger om, at han skal være i top-4 i Touren. Vi kører fra start og vi prøver at køre 'GC'. Så må vi se, hvor langt vi når.

I øjeblikket er Mattias Skjelmose den rytter, der giver sjette laveste odds. Dermed rangerer han blandt kandidaterne til en podieplads i årets Tour de France, der starter om blot få uger.

- Han har aldrig prøvet en grand-tour midt på sommeren. Det kan være, at det slet ikke passer. Det kan være, at vi skal time det anderledes. En ting er sikkert, og det er, at han er klar.

Dagens enkeltstart i Schweiz Rundt starter klokken 13.45. Skjelmose kører ud som sidste mand klokken 16.28.