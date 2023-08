DCU-boss: - Mads Pedersens bedste cykelløb nogensinde

Det kan godt være, at skuffelsen over de glippede VM-medaljer er stor lige nu.

Men Mads Pedersen har masser at glæde sig over, når først skuffelsen har lagt sig.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det mener i hvert fald Morten Bennekou, der er elitechef i Dansk Cykle Union.

- Det er uambitiøst ikke at være skuffet, når man får en fjerdeplads, og man er så tæt på tredjepladsen og podiet.

- Men det der står tilbage er, at vi kørte et rigtig godt cykelløb, hvor Mads kørte det bedste cykelløb, han nogensinde har kørt. Det er min oplevelse, siger DCU-chefen, da Ekstra Bladet fanger ham efter VM i linjeløb i Glasgow.

Han fremhæver desuden holdindsatsen i løbet.

- Vi kørte et rigtig godt cykelløb. Anders Lund (landstræner, red.) havde læst det rigtigt. Taktikken var den rigtige.

- Det så måske lidt vildt ud, at vi kørte så hårdt, så tidligt. Det kostede nogle ryttere. Men det var faktisk en del af planen. Vi ville rigtig gerne isolere Mads Pedersen med færrest muligt, hurtigst muligt, så han kunne køre den finale, som han ville. Og det lykkedes.

- Det er det, der gør, at man godt kan smile, selvom man bliver nummer fire. Vi kører som et hold, vi er her som et hold, og vi lægger en taktik, som alle kører efter. Det er præcis det, vi gerne vil, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: René Schütze

Taktikken, som Morten Bennekou fremhæver, har været fast længe. Faktisk lige fra de udtog de første ryttere.

- Man kan næsten ikke udtage rytterne uden at vide, hvad man vil med dem. Det går rimelig langt forud.

- Det er noget, vi taler om i overordnede termer hjemmefra under udtagelsen. Og så er det jo noget, der bliver skærpet her i Skotland. Når rytterne har set ruten, har Anders Lund en-til-en-samtaler med alle. Og så ender vi med at snakke om spillet sammen til sidst. Det er en langstrakt proces, siger han.