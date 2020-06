DCU-formand reddet

HORSENS (Ekstra Bladet): Henrik Jess Jensen fortsætter som formand for Danmarks Cykle Union (DCU). Det står klart efter forbundet søndag afholdt den årlige kongres i Horsens.

Og faktisk ser Henrik Jess Jensen nu ud til at stå endnu stærkere, da den nuværende næstformand Lars Kaspersen blev besejret af Palle Larsen i kampen om at blive Henrik Jess Jensens højre hånd i forbundet.

Formanden har ellers været under et voldsomt pres i den seneste tid, efter Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har afsløret, hvordan Henrik Jess Jensen blandt andet har forsøgt at afpresse landstræneren til at få sin datter på landsholdet.

Samtidig kunne Ekstra Bladet forleden fortælle, at Henrik Jess Jensen havde givet rabat til et schweizisk cykelhold og senere købte en af holdets teamcykler til sin datter.

Det fik efterfølgende flere af organisationens medlemmer til at sætte store spørgsmålstegn ved DCU-formandens position. Især DCU’s eget bestyrelsesmedlem Bo Belhage tog bladet fra munden og gik til pressen og fortalte om et forbund uden kommunikation og uden informationer til bestyrelsens egne medlemmer.

På kongressen blev det til gengæld klargjort, at der fortsat er opbakning til Henrik Jess Jensen som formand for DCU.

Men det var langtfra alle på kongressen, der var enige om forbundets fremtid. Især flere af medlemmerne fra DCU's eget repræsentantskab var på talerstolen og ytre deres klare holdning til, at det var forkert at fyre Jesper Worre som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt.

Flere på kongressen mente desuden, at man i forbundet var nødt til at stramme ballerne fremover og samarbejde noget bedre. Med andre ord. Mere åbenhed, mere samarbejde og mere handling.

Ny næstformand

På kongressen blev den nuværende næstformand Lars Kaspersen til gengæld væltet af pinden, da han var i direkte kamp mod Palle Larsen om posten som næstformand. Her trak sidstnævnte det længste strå, hvorfor Lars Kaspersen er ude af DCU's bestyrelse.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Jens Panum Have og Hanne Blume, mens Bo Belhage også forbliver i bestyrelsen, og det samme gør Jakob Knudsen, mens Ulrik Thomsen bliver 1. suppleant til bestyrelsen.

Dermed står Henrik Jess Jensen stadig i spidsen for DCU.

