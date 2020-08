'De bliver næsten ikke til at holde ud og høre på'

Michael Rasmussen håber, at dagens norske gevinst ikke bliver gentaget for ofte i Tour'en

Det blev en dansk duel om etapesejren på årets første etape i Tour de France, da den norske sprint-bamse Alexander Kristoff var hurtigst i massespurten, der skulle afgøre dagens etape.

Danske Mads Pedersen blev overraskende nok manden, der kom tættest på at snuppe etapesejren fra nordmanden via sin fornemme andenplads, og dermed var der allerede på første etape skandinavisk infight på de franske landeveje.

Kristoff var hurtigere end Mads P. Foto: Ritzau Scanpix

Ellers var det en etape præget af utroligt dårligt vejr og masser af regn, som nærmest sendte samtlige feltets ryttere i asfalten efter behag.

Sluttelig valgte rytterne at køre langsomt i fælles front og først sætte fart på, som målstregen nærmede sig.

Det ærgrer Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

Igen i år uddeler han Top og Flop efter alle årets Tour de France-etaper.

Her kommer hans betragtninger efter første etape.

- Vi så Lotto-Jumbos Tony Martin sætte sig frem og diktere langsom kørsel i feltet. Hvad tænker du om det, var det ok, eller skulle de have fortsat med at køre cykelløb?



- Jeg har det generelt svært med de folk, der tror, de skal være politimænd. (Selvom Tony Martin faktisk er uddannet politimand, red.), men jeg må så også sige, at jeg godt forstår intentionerne. For Jumbo-Visma ville det være møgærgerligt, hvis nogen af deres klassementsfolk røg ned.

Jumbo-Visma spiller med magt-musklerne fra start. Foto: Ritzau Scanpix

- Så det er da pudsigt, at George Bennett (Holdets vigtige hjælper i bjergene, red.) alligevel røg ned med otte kilometer i timen.

- Men jeg vil gerne se cykelløb, og det fik vi ikke meget af i dag, og derfor blev det en meget atypisk første etape i Tour'en, siger Rasmussen, der ellers havde lagt meget mærke til det hollandske holds kørsel.

- Jeg noterer mig, at Jumbo synes, det er dem, der skal styre slagets gang derude. De kommer med favoritterne, og har vundet en masse, så det er er en ny rolle, det hold har påtaget.



- Ineos var omvendt meget usynlige, men den del er også et vigtigt signal. De ved godt, der skal spares, hvad der kan spares på. De havde jo også både Sivakov og Amador, som fik en ordentlig røvtur i dag.

- Lægerne får en travl lørdag aften. Der er mange plastre, der skal sættes på, og en masse knæ der skal pustes på.

Michael Rasmussens Top og Flop



Mads Pedersen.

- Jeg synes, mit bysbarn (Fra Tølløse) skal have den. Det er meget fedt, at en knægt, jeg har kendt, fra han var syv år gammel, gør så opmærksom på sig selv i sit første Tour de France på den allerførste etape, han kører.



- Han får jo den hvide og skal sandsynligvis køre i den grønne trøje søndag. Det er altså rigtig, rigtig fint. Jeg er lidt overrasket over, at han i den grad er med til at køre om sejren, når man tænker på, han kæmper med nogle af de allerbedste sprintere, der overhovedet er.

- Men okay, det var en urolig spurt på grund af styrtet. Mads har haft god tid til at komme sig og har nydt godt af, at de har kørt langsomt over bakkerne. Havde de kørt fuld skrue, så var han kommet til stregen med andre ben, end dem han havde nu.



- Det var vel de færreste, der havde forudset et skandinavisk opgør om etapesejren i dag. Men man må også håbe, at det bliver sidste gang, for ellers bliver de nordmænd næsten ikke til at holde ud og høre på, kommer det med et grin fra Rasmussen.

Miguel Angel Lopez på vej tilbage til feltet efter sit styrt. Foto: Ritzau Scanpix

Astana.Det bliver en venligt flop i deres retning. De får den, fordi de lancerer et angreb, som knap er gået i gang, før det rammer dem som en boomerang, da deres kaptajn styrter ganske kort efter.

Men omvendt er det også fedt, at de samler handsken op og forsøger. Det er kun fordi, Lopez kører lige ud i et sving, ellers så havde vi fået grupper ind 20 ad gangen, og så havde den her etape været udslagsgivende for resten af cykelløbet.