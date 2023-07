De danske ryttere hylder Vingegaard: Alletiders fyr

De danske Tour-ryttere har kun gode ting at sige om Jonas Vingegaard, der har formået at holde benene på jorden på trods af sin sportslige succes

Jonas Vingegaard har med sin anden Tour-sejr skrevet sig ind i historiebøgerne som den bedste danske cykelrytter gennem tiderne. Og han bliver blot den 22. cykelrytter gennem tiderne, der vinder Tour de France mere end en gang.

En storslået bedrift, der ikke lader til at have givet ham storhedsvanvid.

I medierne fremstår han genert og kort for hovedet - men hvordan er han egentlig blandt sine kolleger?

Seks danske ryttere, der har deltaget i årets Tour, fortæller om deres oplevelser og indtryk af Vingegaard.

Overrasket over ham

Mattias Skjelmose er den nye dreng i klassen, men han føler, at Jonas Vingegaard har taget godt imod ham og været interesseret i ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mattias Skjelmose, Lidl-Trek

- Jeg ved ikke, om jeg lærer ham at kende, men jeg taler med Jonas, og jeg synes også, at han selv er god til at opsøge mig, og det var jeg lidt overrasket over. Ikke fordi han føler sig større end mig, men det kunne godt være, at der er så meget pres, når man er i den gule trøje. Jeg får nogle snakke i løbets neutrale zone eller hvis udbruddet er kørt, og der er lidt ro på.

- Jeg tror altid, det er sjovt at tale med andre danskere. Jeg kan forestille mig, at han har rigtig mange at snakke med – og måske at snakke om noget andet end cykling. Det er også rart.

- Jeg prøver at spørge ind til Frida og Trine, og jeg roser ham også, for jeg synes, at han er rigtig god i medierne. Især når han står over for dopingspørgsmålene, hvor jeg synes, at han får svaret rigtig flot. Jeg synes, at der er fedt, at han gør det så godt, når han er i den gule trøje og giver så gode svar.

Meget, meget stor respekt

Som en ældre professionel har Christopher Juul Jensen enorm respekt for den måde, Jonas Vingegaard griber sin sport an på. Foto: Tariq Mikkel Khan

Christopher Juul Jensen, Jayco-Alula

- I år med det cykelløb, vi har kørt, har der været meget få perioder, hvor man har kunnet puste ud og snakke, og det er begrænset, hvad jeg har talt med ham. Når han har haft en rolig dag, har jeg siddet og ført. Og omvendt. Måske får jeg mulighed for at ønske ham tillykke mod Champs-Élysées?

- Han er lidt yngre end mig, så jeg har ikke noget forhold til ham fra mine tidlige professionelle år eller amatørtiden.

- Han er meget stille og rolig, men top-professionel. Det respekterer jeg. Jeg er meget imponeret over den måde, han håndtere presset og forventningerne og så evnen til at lukke omverdenen af, hvilket han engang imellem får kritik for: At han vælger at prioritere sit hold, sin cykling, sin forberedelse og sin familie. Men det har jeg meget, meget stor respekt for.

Bare en god fyr

Kasper Asgreen har kørt sammen med Jonas Vingegaard som ungdomsrytter - og han har ikke forandret sig siden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kasper Asgreen, Soudal-Quickstep

- Vi har kørt sammen i Odder Cykelklub, og jeg har siddet og talt meget med Jonas under denne Tour. Det er skidehyggeligt - han er en god dreng. Jeg kan godt lide ham.

- Han er en stille og rolig nordjyde. Ikke de store armbevægelser. Bare en god fyr.

- Jeg er også en stille og rolig jyde, så det går ret godt i hånd.

Altid smilende

Magnus Cort har ikke haft så meget at gøre med Jonas Vingegaard, men han betragter ham som en flink fyr. Foto: Tariq Mikkel Khan

Magnus Cort, EF Education-Easypost

- Så meget snakker jeg heller ikke med ham, for han sidder altid oppe foran i sit tog.

- Men når jeg gør, er han flink og altid smilende og glad.

- Jeg føler, at han har stor respekt for mig ude i feltet, men jeg kender ham ikke personligt – hverken før eller efter hans gennembrud.

- Man kan sagtens sludre, men han sidder ikke så tit midt i feltet og slapper af.

Ikke ændret sig

Jonas Gregaard er samme årgang som sin navnebror Vingegaard og kender ham godt fra sine første cykelår. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jonas Gregaard, Uno-X

- Dengang vi var U23-ryttere var han den samme type, som han er nu: Stille og rolig. En flink fyr. Han er lidt genert, men det skal der også være plads til. Og måske lidt introvert. Men han er en super fin fyr og hyggelig. Hvis man kender ham, så er han en rar fyr.

- Der er nogle dage, hvor det er muligt at hyggesnakke lidt. Men det er klart, at han hele tiden skal ligge helt fremme i feltet og være fokuseret, hvor jeg kan tage det lidt mere chill. Men jeg har snakket med ham hernede og talt lidt om gamle dage på U23-landsholdet. Men det er klart, at han er meget fokuseret, indtil han kommer i mål.

- Han har ikke ændret sig så meget. Og det betyder også, at han har benene på jorden og ikke lader sig rive med bare fordi han er blevet en kæmpe verdensstjerne. Chapeau, for at han er sådan.

Helt rolig og hyggelig

Mads Pedersen kan rigtig godt lide Jonas Vingegaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mads Pedersen, Lidl-Trek

- Jeg har snakket med Jonas i år - men ikke så meget, for han er meget fokuseret og sidder foran. Jeg flakker mere rundt og sidder nede bagi og hygger mig. Og når det bliver vigtigt, så kører jeg frem.

- Jonas er helt stille og rolig og nede på jorden. Man kan ikke kalde ham bonderøv - og jeg skal ikke træde nogen over tæerne, når jeg siger det - men han er en dreng fra landet, og det kan man mærke på ham. Han har ikke brug for al den opmærksomhed, der er her. Han vil bare gerne køre på cykel.

- Det er fedt at se - og han er helt rolig og hyggelig.