De har droppet det

Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-Visma er løbende blevet testet for coronavirus, men det er slut nu. Rivalerne fra UAE Emirates følger samme strategi

PEYRAGUDES (Ekstra Bladet): Det har været et stort tema under årets Tour de France og har også kostet 12 ryttere den videre deltagelse i løbet.

Coronavirus.

På Tourens to hviledage har rytterne skulle fremvise en negativ test for at kunne fortsætte i verdens største cykelløb.

Derfor er Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-Visma også blevet testet løbende, men den procedure er nu slut.

Det fortæller sportsdirektør hos Jumbo-Visma Frans Maassen til Ekstra Bladet.

- Nej nej, vi tester ikke rytterne hver dag længere. Personalet bliver stadig testet hver dag, og så er der nogle ryttere, der også gør det selv, fortæller han.

Det har ellers tidligere skabt nervøsitet hos flere, der har frygtet, at en positiv test kunne ende med at gå ud over eksempelvis Jonas Vingegaard eller Tadej Pogacar.

Hos UAE Emirates er teststrategien også forandret. Tidligere i Tour de France berettede holdlægen Adriano Rotunno om test hver eneste dag, men sådan er det ikke længere.

- Hvis der er nogen, der bliver syge, så bliver de testet. Men heldigvis har der ikke været de her dage, så derfor har der ikke været grund til at teste internt, siger Mikkel Bjerg til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det ikke alle hold, som har droppet at teste deres ryttere på daglig plan, selv om de ikke er påtvunget at gøre det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Den ene blev lagt i kunstig koma - den anden blev lagt for had