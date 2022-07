De kommer ikke til den danske fejring

Akkurat som til holdpræsentationen i Tivoli 29. juni er der lagt op til en ny, stor dansk cykeldag i hovedstaden, når tirsdag bliver til onsdag.

Jonas Vingegaard har nemlig sat en tyk streg under, at han er en af de bedste cykelryttere på kloden med sin historiske Tour de France-sejr, og derfor skal han naturligvis hyldes, når han er tilbage i Danmark.

Det kommer til at løbe af stablen i Københavns gader i en åben bil, senere på Rådhuset og til sidst i Tivoli.

Men det er ikke alle hans landsmænd, der også stillede til start i Touren, som vil deltage i den store fest, selvom de har fået en invitation.

I en pressemeddelelse skriver Københavns Rådhus, at man forventer, at Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Michael Mørkøv samt Christopher Juul-Jensen vil deltage ved rådhusmodtagelsen.

Danmarks Cykle Unions kommunikationschef Ulrich Gorm bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de nævne ryttere kommer, med forbehold for uforudsete ændringer, men det betyder også, at Mikkel Bjerg, Andreas Kron, Mikkel Honoré, Magnus Cort og Jakob Fuglsang ikke deltager.

I en mail til Ekstra Bladet skriver Tivoli, at de samme ryttere - med undtagelse af Mads Pedersen - vil være til stede i Tivoli klokken 16.

Der er forskellige årsager til, at de øvrige danske Tour-ryttere ikke er med. Flere er taget på ferie.

Magnus Cort i prikker. Foto: Claus Bonnerup

Derfor vil eksempelvis Magnus Cort, der både kørte i bjergprikkerne, vandt en etape og senere udgik med coronavirus ikke være til stede på Rådhuset.

Omkring klokken 13.45 vil Jonas Vingegaard træde ud på balkonen og modtage hyldest fra danskerne på Rådhuspladsen, hvorefter arrangementet fortsætter i Tivoli.

De øvrige danske ryttere skal efter planen også ud på balkonen.

