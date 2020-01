- De skal nok få kærligheden at føle

Bjarne Riis er tilbage som leder af et hold i verdenseliten og går forsigtigt frem ’for ikke at vælte nogen omkuld’

DÉNIA (Ekstra Bladet): Meget har forandret sig i professionel cykelsport, siden Bjarne Riis i marts 2015 på dramatisk vis forlod sit livsværk, World Tour-holdet Team Tinkoff.

Meget af det, han kunne, og som i flere sæsoner gjorde hans hold til verdens bedste, har været pakket væk og gemt til bedre tider. Nu åbner han kassen og folder sin filosofi om holdånd og sine værdier for samarbejde ud på ny, fortæller han.

– Jeg skal lige i gang, men jeg kan mærke, at jeg er mindst lige så skarp, som jeg var dengang – hvis ikke skarpere, siger Riis, som Ekstra Bladet har sat stævne i lobbyen på det store Marriott-hotel lige uden for Dénia syd for Valencia i Spanien.

NTT Pro Cycling har slået lejr her. Riis’ nye hold. Han og kompagnonerne i Virtu Cycling Group har indgået aftale om at købe en tredjedel af holdet og fået lovning på den fulde sportslige kontrol med det sydafrikansk indregistrerede World Tour-hold.



Ud af dødvandet

Torsdag ankom Riis for at påbegynde arbejdet med at hive holdet ud af dødvandet i bunden af ranglisterne.





Bjarne Riis er tilbage i cykelsportens top. Foto: Ernst Van Norde

– Jeg kan mærke, at jeg kan de rigtige ting, og jeg har endnu større erfaring nu og har haft tid til mange refleksioner over det at lede et cykelhold.

– Nu skal jeg lige ind og have rigtigt fat – og så skal de nok få kærligheden at føle, siger Riis og slår en latter op.

Han bestiller kaffe til os. Vi betaler senere. På bordet ligger en mobil tilhørende NTT Pro Cycling og optager hele interviewet. Kommunikationschef Jean Smyth har insisteret på, at hans udsendte ’brand manager’, Karselle Moodley, optager hvert et ord, som Smyth så øjensynligt agter at gemme for eftertiden. Hvorfor? Ingen kan give os et svar.

Riis er ligeglad. Ekstra Bladet kan acceptere eller sige farvel og tak. Det er nye tider i professionel cykelsport. Vores tid med Riis er nøje afmålt, men Riis har ikke forliget sig med de nye normer og har masser af tid. Han skal nok nå det hele.



- Skal føle mig frem

Denne søndag har han fulgt holdet i næsten seks timer i en minibus sammen med nogle af sine sportsdirektører og trænere. Han har observeret rytterne og udvekslet erfaringer med sine folk. Han har lært noget nyt og har lært fra sig og forsigtigt anlagt en kurs her i de første tre dage med sit World Tour-hold.





Bjarne Riis på pressemødet i København. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

– Rusten skal lige bankes af, og jeg skal vinde fodfæste her i alt det nye. Jeg skal begynde lidt forsigtigt og føle mig frem, siger Riis.

– Jeg skal ikke vælte nogen omkuld. Jeg er klar over, at jeg sagtens ville kunne gøre det, men det tjener ikke noget formål. Det er en proces, og man kan nu engang kun kapere en bid af gangen, så det nytter ikke bare at hamre løs med nye idéer og nye tiltag.

– For meget Bjarne Riis på én gang lige her i starten er nok ikke så sundt, siger Riis og griner igen.

– Jeg er ikke usikker på det, jeg kan.

– Jeg kan mærke, at jeg står godt rustet - og det endog bedre end nogensinde - når det gælder lederskab. Det er rygraden, siger Riis.

– Mærker du en vis nervøsitet og spænding?

– Ja, det gør jeg helt sikkert.

– Det er kun naturligt. Hvis jeg var fuldstændigt iskold, så ville jeg vide, at der var noget galt med mig, for det er ikke mig at være en iskold, hård banan.

– Jeg er en følsom mand, og der ligger mange tanker bag det, jeg gør, siger Riis.



– Er du nervøs for ikke at slå til, når det gælder?

– Det er selvfølgelig en tanke, der kan strejfe mig, men jo mere, jeg arbejder med det her, jo mere selvsikker bliver jeg også, siger Riis.

– Det er klart, at der flyver tanker gennem hovedet på en, når man går ind til en opgave som den, jeg går ind til nu. Kan jeg nu gøre det, jeg gjorde engang? Hvad tænker de om mig? Kan de tage imod mig? Kan jeg gøre det her?

– Men så kan jeg også konstatere, at der ikke er så mange, der siger noget, når jeg taler. Jeg kan med andre ord mærke, at de har respekt for mig, siger Riis.





Pressemødet på D'angleterre. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

– Det er dejligt, men det er ikke et diktatur, det her. Rytterne skal være en del af rejsen. Alle skal involveres i processen. Det her hold har brug for en, der viser vejen lidt mere, end det er sket hidtil.

– Først, når det sker, kan vi vende tingene i den rigtige retning, siger Riis.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Teamchef: Overrasket over Riis-skepsis

Jeg ser Bjarne fra et andet perspektiv end alle skeptikerne, siger Douglas Ryder. Foto: Ernst Van Norde

DÉNIA (Ekstra Bladet): Bjarne Riis’ indtog på det sydafrikanske NTT Pro Cycling som medejer og sportslig leder har affødt skarpe kommentarer på grund af hans dopingfortid.



Den belgiske avis Le Soir og France TV Sport omtalte Riis som en paria, og det danske antidopingagentur Anti Doping Danmark holdt fast i den fordømmelse af Riis, som agenturet formulerede i en rapport om doping i dansk cykelsport, som udkom i 2015.

Sociale medier flød over med kritik af Riis, og det var alt sammen helt forventeligt, fordi Riis nu engang bare er en kontroversiel figur i professionel cykelsport.

Douglas Ryder, som agter at sælge en tredjedel af sit hold til Riis og hans kompagnoner, var imidlertid ganske forbløffet over den skepsis, som nyheden om Riis’ comeback blev mødt med. Douglas Ryder ejer selskabet, som Bjarne Riis har købt sig ind i.

– Jeg var overrasket. Det må jeg sige, lyder det fra Douglas Ryder, som Ekstra Bladet møder på holdets træningslejr i Spanien.

– Fortid er fortid. Bjarne og jeg har tilbragt megen tid sammen, og jeg har talt med en stribe af ryttere, som har kørt for Bjarne – Cancellara, Stuart O’Grady, Schleck-brødrene og andre – og fra alle sider lyder det, at Riis er den bedste teammanager, de nogensinde har arbejdet med.

– Jeg har talt med Lars Seier Christensen (Riis’ partner og ven, red.), som har sagt god for Bjarne. Jeg ser Bjarne fra et andet perspektiv end alle skeptikerne, siger Ryder.

– Ting ændrer sig over tid. Han har valgt vores vej, min vej, og jeg er virkelig lykkelig for, at han er her med os nu.

Pengene mangler, Riis

Vendte på en tallerken om Riis - Vi kan leve med det

Det frelste dem fra ydmygelsen