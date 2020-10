De vækker opsigt overalt

EF Pro Cycling måtte bøde dyrt for deres trøjevalg, men den karismatiske stil ser ud til at være girokortet til UCI værd

Godt 30.000 kroner! Så meget måtte EF Pro Cycling høste op med til bødekassen i UCI, da mandskabet forbrød sig mod Giroens dresscode.

Det vovede design fra Rapha og Palace Skateboards faldt ikke god jord hos den internationale cykleunion.

Forklaringen? Holdet havde ikke orienteret om deres specielle trøjer i tide.

Det mente teamchef Jonathan Vaughters dog, og på Twitter skød EF-bossen hurtigt tilbage.

- I gutter tænker altid på de bedste interesser for vores sport, gør I ikke? Tak for 4000 dollars i bøde for at bære vores vilde ænder, Håber David Lappartient (UCI-præsident, red.) nyder sin middag - på vores regning!

Et par dage inde i løbet kan Vaughters dog glæde sig over, at girokortet formentlig er det hele værd.

De karismatiske trøjer har fået massiv omtale. Både på sociale medier såvel i og omkring det omrejsende Giro-cirkus.

Jonathan Caicedo viser den kontroversielle trøje frem efter sin sejr på Etna. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Det ved de på det amerikanske mandskab, hvor rytterne også er godt tilfredse med at ruske lidt op i garderoben.

- Det er dejligt at se opbakningen på de sociale medier. Alle andre er på vores side. Jeg synes, at Jonathan Vaughters gjorde det godt med hans udlægning om sagen, siger James Whelan til Ekstra Bladet.

Hans landsmand og holdkammerat, Simon Clarke, tager også designet i forsvar.

EF Pro Racing vil gerne være den kække dreng i klassen, og det fryder australieren at sparke døren ind til tre ugers italiensk cykel-lektion på denne måde.

- Vi elsker trøjen. Vi elsker mentaliteten på det her hold. Vi er ikke bange for at skille os ud og skabe opmærksomhed. Måske også på måder, cykelsporten ikke er vant til, og det her er et perfekt eksempel, siger Clarke til Ekstra Bladet.

