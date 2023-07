Debatten raser allerede: - Jeg er ligeglad

Jonas Vingegaards forældre er i Paris for at fejre, når Vingegaard for andet år i træk løber med titlen som vinder af Tour de France, og det er en vild følelse, fortæller de stolte forældre

Jonas Vingegaard er ikke berørt af at skulle dele kaptajnrollen med Primoz Roglic under dette års Vuelta. Danskeren henviser til, at det var samme sitaution i Touren sidste år

Intern splid eller fremragende taktik.

Det er, hvad mange cykelentusiaster venter på at få svar på, når Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard og Giro d'Italia-vinderen Primoz Roglic skal dele kaptajnrollen hos Jumbo-Visma under dette års Vuelta a España.

Flere eksperter kan godt frygte, at det giver splid internt på holdet, og sportsdirektør hos EF-Education-Easypost Matti Breschel fortalte Ekstra Bladet, at der ikke skal mere end en rytter til at smadre et helt hold.

Men spørger man Jonas Vingegaard selv, er der ikke noget at bekymre sig om.

- Vi beviste sidste år i Frankrig, at det sagtens kan lade sig gøre. Vi behøver ikke vælge én kaptajn før løbet.

- Jeg er ligeglad, om det er mig eller Primoz, der vinder Vueltaen. Så længe holdet vinder, siger Vingegaard ifølge Nieuwsblad.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Den danske stjernerytter er også godt klar over, at der vil blive skrevet masser af artikler om den interne duel på holdet.

- Det var det samme med Wout (van Aert red.) i Touren. Folk prøver altid at finde ting, som slet ikke er der.

- Så længe vi ved på holdet, at der ikke er nogen problemer, så kan alle sige, hvad de har lyst til. Så længe vi kender sandheden, er der ikke nogen problemer, siger Vingegaard.

Vuelta a España løber af stablen 26. august.