Debutant foran sit livs udfordring

ANTIBES (Ekstra Bladet): To danske Tour-debutanter - en cool verdensmester og en tydeligt nervøs bjergrytter - kørte torsdag morgen for første gang ud på den rute, der åbner årets Tour de France på lørdag.

Mads Pedersen og Niklas Eg satte med holdkammeraterne på det amerikanske storhold Trek-Segafredo tidligt ud på en træningstur på ruten efter en coronatest på Hotel Novotel i den gamle bydel i Nice.

- Jeg kan godt mærke, at det begynder at suge i maven. Det bliver spændende, sagde Niklas Eg, da han ventede på Pedersen, Porte, Mollema, Theuns og de andre.

- Jeg har faktisk ikke sovet så godt de seneste nætter af bar spænding, så nu bliver det godt at komme i gang, sagde Eg, som har haft en ikke prangende optakt til Touren.

Niklas Eg og verdensmester Mads Pedersen gør klar til torsdagens træning på første etape af årets Tour, som lørdag skydes i gang i Nice. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Hans deltagelse i Critérium du Dauphiné og DM imponerer i hvert fald ikke Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, som i sin seneste klumme vurderer, at Niklas Eg ‘får det svært i Tour de France - og her taler vi svært, som i virkelig, virkelig svært’.

- Jeg er lidt nervøs, fordi Touren er et så stort løb, men jeg er ikke bekymret. Jeg har tiltro til, at jeg kan udfylde den rolle, holdet har givet mig, og det er holdet også. Jeg skal nok klare det. Ellers ville jeg ikke være her, sagde Niklas Eg efter træningsturen.

- Det er ikke realistisk, at jeg sidder med i de høje bjerge, når der er 20 ryttere tilbage, men det er heller ikke, hvad der forventes af mig. Forventningen - også min egen - er, at jeg kan sidde med et stykke op i bjergene og hjælpe Bauke og Richie, siger Eg med tanke på holdets kaptajner, Bauke Mollema og Richie Porte.

- Jeg føler mig fint tilpas, og det er et godt tegn. Min ambition i løbet er alene at være en god holdkammerat og hjælperytter. Vi har et stærkt hold, og jeg skal hjælpe til, hvor jeg kan, med for eksempel at hente vand i servicevognen.

Mads Pedersen på vej ud på torsdagens træningstur. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Hovedformålet med torsdagens træningstur var at tjekke den lange og sine steder kringlede nedkørsel fra første etapes nordligste punkt, Levens, til byen Saint-Martin-du-Var.

Eg kalder nedkørslen ‘tricky, men ikke afgørende’, og sportsdirektør Kim Andersen var heller ikke foruroliget over nedkørslen.

Verdensmester Mads Pedersen anser trods stigningerne stadig Tourens første etape for at være et anliggende for feltets sprintere.

- Vi kørte ikke hele etapen, men der er ingen tvivl om, at det bliver en hård spurt. Det bliver en led etape og ikke en typisk sprinterdag, men sprinterne skal nok komme med hjem alligevel, sagde Mads Pedersen på vej ind i skyggen efter den steghede træningstur.

Tourens første etape er 156 kilometer lang og skydes i gang lørdag klokken 14.

