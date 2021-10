Debutanten forfulgt af uheld: - Mine nosser er helt færdige

ROUBAIX (Ekstra Bladet): Mens stort set samtlige ryttere kom forpinte i mål efter et styrt-mareridt på de nordfranske brosten, var Movistar-danskeren Mathias Norsgaard et stort smil efter 2021-udgaven af Paris-Roubaix.

Ikke over sin placering som nummer 84 og dermed en af de sidste, der fuldførte - men for at opleve den brutalitet, løbet byder på i regn.

- Fuck, det var fedt. Jeg håber, at det bliver regn de næste ti år, så jeg køre det her igen.

- Det var slet ikke så slemt, som jeg havde forestillet mig.

- Det var så fedt.

- Kom med noget mere regn!

Mathias Norsgaard skiller sig med sine 202 cm ud i mængden. Han mener selv, at hans højde og drøjde er årsagen til, at han fungerer godt på de nordfranske brosten. Foto: Jonas Olufson

Han er med på, at mange ikke kan lide at køre løbet i regnvejr, og at det kostede en tidlig exit for i alt 70 ryttere - men det ændrer ikke hans

- Jeg har ikke set tv-billederne, men jeg er sikker på, at der har været en masse styrt. Men vildere var det ikke - det gør bare løbet meget federe, siger Norsgaard.

Med det samme da feltet kom ind på de frygtede brosten gik det dog galt for den 24-årige dansker.

- Jeg havde fire punkteringer på de tre første sektorer. Og så knækker jeg min sadel i Arenberg-skoven og kører 50 km nærmest på sadelpinden. Så mine nosser er helt færdige, siger han med et stort grin, der indikerer, at det er de nok ikke helt alligevel.

Tak for løbet, svoger! Mikkel Bjerg skal giftes med Mathias Nordsgaards søster, Emma, når sæsonen er færdig. Foto: Jonas Olufson

Løbet markerede hans afslutning på sæsonen, og han har efterfølgende nok at se til, da hans søster skal giftes med Mikkel Bjerg, og hans gode ven Mads Würtz Schmidt også skal giftes.

Men der er dog lige noget andet, han skal have klaret først.

- Jeg skal have ti store fadøl, og så skal jeg hygge mig resten af oktober - til en masse bryllupper og fejre kærligheden.

- Det bliver godt. Men føles som i går, at jeg satte numre på trøjen i Almería i februar (Clasica de Almería, red.). Sæsonen har været så god, at den er gået for stærkt. Det er lidt vemodigt at takke af her, siger den mere end to meter høje rytter - inden han trækkende med sin cykel gik med raske skridt mod nærmeste fadøl.

Efter vildt Roubaix: - Jeg kunne slet ikke holde smerten ud