Debutanten frygter det: - Bliver fuldstændig crazy og kaotisk

Michael Valgren glæder sig til at tackle Paris-Roubaix for første gang, men må også konstatere, at det er med respekt og frygt, at han kører ind på de berømte brosten

ROUBAIX (Ekstra Bladet): Det hotteste navn i dansk cykling lige nu er Michael Valgren.

I sine tre seneste cykelløb har han to sejre og en VM-bronze, så han er gået ind til Paris-Roubaix med en god portion selvtillid.

Og med sommerfugle i maven.

For selvom han har været professionel i otte år og snart fylder 30, så bliver starten søndag hans første nogensinde i det berømte løb.

- Ja, og i regnvejr formentlig. Det bliver en sindssyg oplevelse. Jeg glæder mig, men jeg har også en smule frygt og kæmpe respekt for løbet.

- Jeg ved heldigvis, at formen er god, så det er det, jeg skal forsøge at forholde mig til og køre med hovedet på halsen og ikke under armen og se, hvor langt det rækker, siger Valgren til Ekstra Bladet.

Han har med udskydelsen af løbet endelig fået en chance for at køre det - normalt ligger Ardenner-klassikerne for tæt på.

- Det er et sindssygt ikonisk løb at køre. Jeg ved ikke, om jeg har julelys i øjnene - det kan vi snakke om, når jeg har kørt det.

- Jeg har aldrig haft en trang til at køre løbet, men jeg har altid syntes, at det var et utroligt fedt løb at se på tv, og det har jeg nydt meget.

- Jeg er glad for, at jeg endelig kan køre det, for det har aldrig været muligt i forhold til mit sæsonprogram.

- Det er meget sjovt at prøve, og det kan være, at jeg får en kæmpe kærlighed for det. Det kan også være, at det bliver sidste gang.

- Jeg håber, at jeg synes, at det er rockerfedt, og at jeg bare vil tilbage og smadre de brosten igen, siger han med et grin.

Dårligt vejr Verdens bedste klassikerryttere skal spænde hjelmen lidt ekstra, før de søndag kører ud på de 257 kilometer i Paris-Roubaix. Lørdag aften, natten til søndag og søndag morgen er store mængder nedbør skyllet ned over det område, hvor løbet køres. Det betyder, at vejene og i særdeleshed brostensstykkerne er blevet endnu mere glatte og mudrede, end de allerede var, da kvinderne lørdag kørte på en del af samme rute.

Han har gennemkørt de forskellige paveer og justeret sin kørestil lidt - men han kommer ikke med ambitioner om at smadre konkurrenterne.

- Jeg håber, at jeg kan udnytte min gode form, og at jeg ved, at jeg kan køre så langt et cykelløb. I første omgang skal jeg bare blive på cyklen, og så tror jeg, at jeg kan komme langt.

- Men jeg kommer ikke til at tage de store chancer - jeg kommer ikke til at slå mig selv ihjel for at komme først ind på første sektor, siger Valgren.

Løbet går i gang kl. 11, og du kan følge med live her på sitet fra kl. 12.

Lørdag blev kvindernes udgave kørt for første gang med et flot dansk resultat. Det kan du læse mere om her