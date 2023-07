Dedikerer sejren: - Han var virkelig rørt

Touren er dansk, fristes man næsten til at sige.

For efter to etaper, hvor Vingegaard har stjålet alle overskrifter, har en ny dansker meldt sig på banen.

Danske Kasper Asgreen tog fusen på alle på 18. etape af Tour de France og snuppede sejren for næsen af de hurtige sprintere.

- Det betyder så meget. Jeg er kommet langt, siden styrtet sidste år i Schweiz Rundt, og hvor jeg så senere måtte forlade Touren sidste år, fortæller etapevinderen til Ekstra Bladet og den samlede presse lige efter etapen.

- Jeg vil gerne dedikere den til alle, der har hjulpet mig det seneste år. Og til min holdkammerat Dries Devenyns, der kører sin sidste Tour og sidste sæson. Han var virkelig rørt. Så den går til ham, hans familie og alle, der hjalp mig det seneste år.

Kæmpe dansk jubelbrøl på målstregen! Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Annonce:

'Vi fortjener alle den'

Kasper Asgreens sejr kommer på en dag, hvor han sad i udbrud stort set hele dagen, og til sidst endte med at spurtede sig til sejr foran resten af udbrydergruppen - kun få sekunder foran et hurtigt-buldrende felt.

- Situationen var ikke optimal. Jeg havde fortrukket et større udbrud, men det er også den sidste del af Touren, og vi kommer fra nogle rigtig hårde uger, og vi har set det før, at en lille gruppe kan snyde sprinterne.



- Jeg kunne ikke have gjort det uden de andre i udbruddet. De gjorde det alle fantastisk, og vi havde alle fortjent at vinde, men jeg er virkelig glad for at det lykkedes.

Det er Asgreens første etapesejr i Tour de France i karrieren - og den tredje danske sejr i årets løb.

Danske Mads Pedersen kom desuden ind på en femteplads.