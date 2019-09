Deler voldsomt billede: Ikke for sarte sjæle

En stribe friske sting på tværs af et læderet knæ holder de fleste idrætsfolk på bænken i dage og uger, men cykelryttere er gjort af samme stof som ishockeyspillere og MMA-kæmpere. De bliver lappet sammen i pausen og fortsætter, hvor de slap.

Sydafrikaneren Willie Smit er det seneste eksempel. Han røg i asfalten i et massestyrt i Vuelta a España i lørdags og fik sit venstre knæ flænset op. Kun et kødsår, heldigvis, men så dybt, at det måtte lappes sammen med 16 sting.

Smit offentliggjorde efter sit lægebesøg efter etapen et billede af sit knæ. Det væmmelige sår giver sarte sjæle sug i maven, men Smit glædede sig bare over, at blødningen var stoppet og hans mobilitet ikke hæmmet så meget, at han måtte takke af for denne gang.

’Etape 15, så er der afgang’, skrev han på Twitter og markerede med en ’tommel op’, at han var klar til at fortsætte.

Smit, som kører for Katusha-Alpecin, kom på 15. etape i mål 28 minutter efter amerikaneren Sepp Kuss (Jumbo-Visma), mens han på mandagens etape rullede over stregen yderligere 28 minutter efter Jakob Fuglsang.

I den samlede stilling er 26-årige Willie Smit nummer 105, to timer og tre kvarter efter Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Smit er i gang med sin anden sæson som professionel.

Fuglsang i kæmpe-triumf i Vueltaen

Se også: Tv-helikopter blæste ryttere i grøften

Se også: Amerikansk klatrer tager solosejr på barsk Vuelta-etape

Se også: Sygdom tvinger dansk bjerghjælper ud af Vueltaen