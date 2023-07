Demi Vollering vinder Tour de France Femmes

Hollænderen Demi Vollering (SD Worx) fuldendte søndag karrierens største bedrift, da hun sikrede sig den samlede sejr i kvindernes udgave af Tour de France.

Triumfen blev en kendsgerning, efter at hun tre gange inden for et år er blevet nummer to efter Annemiek van Vleuten (Movistar) i et stort etapeløb.

På søndagens 8. og sidste etape - en enkeltstart på 22,6 kilometer med start og mål i Pau - sluttede Vollering på andenpladsen efter sin schweiziske holdkammerat Marlen Reusser.

Dermed øgede Vollering sit forspring i toppen, så det sluttede på lidt mere end tre minutter.

Vollering grundlagde reelt den samlede sejr lørdag, da hun i en magtdemonstration vandt bjergetapen, der sluttede på Tourmalet. Det sikrede hende et forspring på næsten to minutter inden den afsluttende enkeltstart.

Kampen om den samlede andenplads kunne ikke blive mere tæt, eftersom to ryttere sluttede præcis 3 minutter og 3 sekunder efter Vollering, nemlig belgiske Lotte Kopecky (SD Worx) og polske Katarzyna Niewiadoma (Canyon).

På den officielle hjemmeside figurer Kopecky som toer.

Dermed blev den hollandske stjerne Annemiek van Vleuten (Movistar), der vandt løbet sidste år, sendt ned fra podiet til en samlet fjerdeplads. Den 40-årige rytter stopper karrieren efter det kommende VM.

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) avancerede et par pladser i den samlede stilling, så hun sluttede som nummer syv. Det var også hendes placering i 2022.

Danskeren var ni minutter efter Vollering samlet. På den afsluttende enkeltstart blev hun nummer 36.

Emma Norsgaard, der vandt 6. etape, blev nummer 41 på enkeltstarten og nummer 70 samlet.