Den er hjemme! Nu får Riis drømmen opfyldt

Bjarne Riis’ ambition om at gøre comeback som teamejer i det professionelle felt er millimeter fra at blive indfriet

Intet er sikkert, før en aftale er underskrevet. Det understreger enhver i organisationen, men troen på, at Team Waoo – Bjarne Riis’ kontinentalhold – i næste sæson kører professionelt i sportens næstbedste række, er nu stærkere end nogensinde.

- Hvis vi har et hold næste år, og det er jeg 99,5 procent sikker på, at vi har, så er det et professionelt hold, siger teammanager Christian Poulsen.

Han sidder i disse dage sidder begravet i administrativt arbejde for senest 1. oktober at kunne dokumentere over for den internationale cykleunion UCI, at holdet magter opgaven med at drive en professionel sportsvirksomhed med mindst 20 ryttere og en udvidet stab.

- Jeg tør sige, at vi har et hold. Spørgsmålet er blot, hvor stort holdet bliver. Der er betydelig forskel på, hvilket hold man kan opbygge, hvis man har et budget på 15, 30 eller 45 millioner kroner.

- Vi afventer stadig at få 100 procent klarhed over det budget, vi kan arbejde ud fra. Og så skal vi jo også huske, at alt afhænger af, om vores dokumentation bliver godkendt, og vi i sidste ende får tildelt en licens.

- Indtil der foreligger en endelig underskrift på en sponsorkontrakt, er intet sikkert, men min mavefornemmelse er god, siger Christian Poulsen.

På nuværende tidspunkt har Team Waoo – som afhængigt af sponsorsituationen let kan skifte navn næste år – ingen ryttere på kontrakt. Mindst ti ryttere skal være på kontrakt 1. oktober, så tiden flyver for Virtu Cycling Group, som ejer holdet.

- Man skal blot kigge på datoen for at vide, at vi har travlt. Men der er masser af ledige, dygtige ryttere på markedet, siger Christian Poulsen.

- Det er fuldt bevidst, at vi endnu ikke har skrevet kontrakter. Vi ønsker at vide 100 procent, hvad vi har at gøre med rent økonomisk, før vi bygger et hold op.

I næste sæson kommer den næstbedste række i cykelsporten til at hedde Pro Series, mens holdene på det niveau benævnes Pro Teams. Disse hold har adgang til pr. invitation at køre alle de største løb i verden – herunder Tour de France.

Den bedste række hedder fortsat World Tour. Holdene på dette niveau har ret og pligt til at køre de største løb.

