Den gule trøje griner ad dopingmistanke

PAU (Ekstra Bladet): Klapsalverne rungede fredag i den store mødesal i Palais Beaumont, da franskmanden Julian Alaphilippe i et utroligt forsvar af sin gule trøje kørte over stregen som overlegen vinder af løbets vigtige enkeltstart.

Det var franske journalister, der klappede og så stort på, at deres hyldest gør dem inhabile og fjerner enhver objektivitet i deres dækning af Tour de France. En af dem holdt dog hænderne i ro.

Clément Guillou fra avisen Le Monde lod sig ikke rive med. Han var en af få, der ved den efterfølgende pressekonference fik lejlighed til at stille Alaphilippe et spørgsmål: Er du parat til at forsvare dig mod den dopingmistanke, der forventeligt opstår efter en overraskende præstation?

- Jeg havde ikke forventet at vinde en enkeltstart i den gule trøje, og jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle køre ud på en bjergetape som den førende rytter i Tour de France, sagde Alaphilippe.

- Jeg er ikke her for at reagere på mistanke om noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved kun, at jeg har arbejdet hårdt frem mod denne Tour, og at jeg har overrasket mig selv.

- Hvis det, jeg har præsteret, skaber mistanke, så må det være sådan. Når man opnår store ting, så skaber det nødvendigvis mistanke. Hvis jeg var ’den røde lanterne’ (nummer sjok i løbet, red.), så var der ingen mistanke.

- Succes skaber rygter, men folk må tro, hvad de vil. Jeg er blot i gang med at køre et så godt løb som muligt, og det er en fornøjelse.

- Alt det andet griner jeg bare ad, sagde Julian Alaphilippe.

Guillous spørgsmål var det sidste på pressekonferencen. Alaphilippe var ikke fysisk til stede i pressecentret i Palais Beaumont i Pau, men sad i et mobilt studie ved målstregen. Der afleverede han inden pressemødet sit syn på etapens overraskende udfald:

- Jeg er overrasket. Jeg vidste, at jeg kunne køre godt på sådan en rute, og at jeg er i god form. Men jeg forventede ikke, at jeg kunne vinde, sagde Alaphilippe.

- Nogle ser dig nu som en udfordrer til sejren. Er du det?

- Det tror jeg ikke. Jeg fortsætter dag efter dag. Lørdag er det den første afslutning på et bjerg, og så må vi se. Jeg vil bare nyde, at jeg forsvarede trøjen.

- Vi må se, hvordan jeg har det. Hvis jeg ikke har det så godt, så vil jeg hjælpe Enric Mas (holdkammerat, red.), sagde Julian Alaphilippe.