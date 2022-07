Den gule trøje satte de andre til vægs

Efter en hård dag i kuperet terræn snuppede hollandske Marianne Vos (Jumbo-Visma) sejren på 6. etape af Tour de France Femmes.

Den 35-årige veteran, der kører i løbets gule førertrøje, åbnede selv spurten og henviste Marta Bastianelli (UAE) til andenpladsen.

Det er anden gang i løbet, at Marianne Vos vinder en etape. Hun vandt også 2. etape og kan nu prale af hele 242 professionelle sejre.

Med sejren satte hun ti bonussekunder ind på kontoen, hvilket betyder, at forspringet ned til italienske Silvia Persico (Valcar) er øget til 30 sekunder.

Danske Cecilie Uttrup Ludwig kom med feltet hjem og ligger stadig nummer ni i klassementet.

Løbets helt store sprintstjerne Lorena Wiebes (DSM) var ikke med feltet hjem, fordi hun styrtede tidligere på etapen, og derfor var der plads til, at nogle af de andre hurtige ryttere kunne få en etapesejr.

Stillingen i det samlede klassement får formentlig en ordentlig rystetur i weekenden, hvor rytterne skal ud på to meget hårde bjergetaper.

Bjergrigt var det ikke på fredagens etape, men det var meget kuperet.

Tempoet var højt og stemningen hektisk, da feltet blev sluppet løs på de 128,6 kilometer, og der gik lang tid, før dagens helt store udbrud slap væk.

Til sidst slog 14 ryttere et hul til feltet og opbyggede et forspring på et par minutter. Men mere blev det aldrig til. Holdene i feltet ville have samling inden den sidste stigning.

Inden de kom så langt, var der en anelse drama. Blandt andre Lorena Wiebes, der efter to etapesejre kørte i den grønne pointtrøje, styrtede i et sving på nedkørslen fra den næstsidste pukkel på ruten.

Hun kom tilbage på kulfiberhesten og satte jagten ind, men var et minut efter og skulle kæmpe en hård kamp for at nå op til feltet, som faktisk blev ført an af hendes holdkammerater.

DSM så ud til at have planer for den sidste stigning, men det betød altså, at Lorena Wiebes aldrig kom tilbage til feltet.

I feltet overtog Ellen van Dijk (Trek) fronten, og så blev de sidste udbrydere hentet op ad den sidste stigning, inden Marianne Vos snuppede spurtsejren.