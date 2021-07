- Den største bombe under fødekæden

Landstræneren er bekymret for fremtidens cykel-Danmark på den lange bane

Har du et Tour-hold på holdet.dk? Her kan du få tips til dagens etape.

Jakob Fuglsang, Mads Pedersen, Christopher Juul-Jensen, Mikkel Bjerg, Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, Michael Mørkøv, Magnus Cort, Michael Valgren, Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen.

De 11 danskere i årets Tour de France er rekordmange. Jonas Vingegaard ligger med helt fremme, og 2021 har foreløbig budt på 15 internationale sejre til danske ryttere. Også U19- og U23-rytterne ser lovende ud, men lige så begejstret landstræner Anders Lund er for nutidens bredde og den nære fremtids kvalitet - lige så bekymret er han på længere sigt.

- Cykling er ligesom de fleste former for foreningsidræt hårdt ramt i ungdomsrækkerne. Vi ser en faldende tendens i forhold til unge ryttere, der tilmelder sig til licensløb og melder sig ind i en klub. Det er den største bombe under fødekæden i sporten, siger Lund til Jyllands-Posten.

- Den seneste guldalder i 1990’erne fik mange danskere til at cykle. Men jeg tror ikke, at man bare kan gå ud fra, at det kommer af sig selv, fordi mange danskere vinder store løb. Der er stor kamp om børnenes tid og opmærksomhed, siger Lund.

Artiklen fortsætter under billederne

Kasper Asgreen vandt Flandern Rundt i april. Foto: David Pintens/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen vandt VM i 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Danmarks Cykle Union består af 349 klubber og har ifølge seneste opgørelse 32.573 medlemmer.

I forsøget for at fremme og udvikle dansk cykelsport har man blandt andet iværksat projektet BørneTour, der er børnecykelløb for nybegyndere over hele landet frem mod den store Tour de France-start i Danmark i 2022.

Det skal gerne give børn og unge, der ikke er medlem af en cykelklub en god oplevelse med sporten og inspirere dem til at fortsætte med de opstartsforløb, som klubberne efterfølgende står klar med.

I næste måned køres der blandt andet BørneTour i Næstved, Kolding, Holbæk, Frederikshavn, Greve, Hvidovre, Aalborg, mens andre byer får glæden i september.

Seneste opgørelse over cykelklubberne i Danmark viste, at under 4.000 af de 32.000 medlemmer var børn og unge mellem syv og 18 år og mere end 3.300 af dem var drenge.

Det seneste år er medlemstallet i cykelklubber gået mindre tilbage end i andre sportsgrene, men grundlaget er tyndere end eksempelvis fodbold, der har mere end 300.000 medlemmer.

Da Kasper Asgreen forlængede kontrakten med Quick-Step talte Ekstra Bladet med ham, og kontrakten blev fejret på noget særpræget maner.