Cecilie Uttrup Ludwig fik fredag en skidt start på kvindernes Giro d'Italia.

Den danske cykelrytter styrtede på 1. etapes holdtidskørsel og tabte sammen med resten af holdet tid i klassementet.

- Desværre røg jeg ned i går. Jeg har fået skrammer, men jeg er ikke knækket. Det var nok den værst tænkelige start på Giroen.

- Vi tabte tid i klassementet, men vi har ikke mistet viljen til at gå i krig. Vi kæmper videre, skriver hun på Instagram.

FDJ-holdet, der har Uttrup som kaptajn, blev nummer 12. Holdet sluttede 1 minut og 46 sekunder efter vinderne fra Trek.

Hun har vist god form på det seneste med to tredjepladser ved DM i henholdsvis enkeltstart og linjeløb. Og i sidste uge var hun tæt på sejren i endagsløbet La Course by Le Tour de France, men måtte nøjes med andenpladsen.

Foruden Uttrup deltager den nykårede danske enkeltstartsmester Emma Norsgaard i Giroen. Hun kører for spanske Movistar, der var femtebedst til holddisciplinen på 1. etape.

Kvindernes udgave af det italienske etapeløb er kortere end mændenes. Hvor mændene kører 21 etaper, kører kvinderne 10.

Løbet, der tidligere gik under navnet Giro Rosa, slutter 11. juli.

Det italienske etapeløb har de senere år været dominerede af hollændere. Otte ud af de seneste ti udgaver er blevet vundet af ryttere med hollandsk pas.

Marianne Vos og Anna van der Breggen har begge vundet tre gange, mens Annemiek van Vleuten står noteret for to sejre.