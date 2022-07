Den varme Tour-kartoffel: Sandheden om Riis

Det gjorde ondt på Bjarne Riis' ego, da han ikke modtog en invitation til årets Tour de France-start i Danmark. Men det kan tage 12 år bare at få et håndtryk fra ledelsen, når man er en af løbets dopinglegender. Ekstra Bladet bringer dig helt tæt på forløbet

Bjarne Riis nåede frem, før festen var forbi.

En udstrakt sponsorhånd sørgede for, at Danmarks eneste Tour-vinder fik lov at gøre sin entré inde i epicentret af den historiske begivenhed på dansk grund.

Og han så ud til at nyde herlighederne ved målstregen i Nyborg under 2. etape, hvor vejret var strålende, og massespurten fænomenal.