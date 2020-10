- Denne chance kommer aldrig igen

Er de nødt til at ændre Giro-ruten?

Sneen falder allerede i Alperne, og lige nu følger arrangørerne fra RCS vejrudsigten nøje.

Der er lagt op til en gyser, og på højkant er de mytiske stigninger Stelvio og Col Agnel, som begge ligger i 2700 meters højde.

Tvinger vejret Giro-arrangørerne til at fjerne de to tinder fra dette års udgave, lægger de samtidig nogle ekstra procent chance over i Jakob Fuglsangs favør, når det gælder kampen om den samlede triumf.

Det mener Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen, der ligesom flere ryttere i feltet har sine bange anelser i forhold til muligheden for, at de to sagnsomspundet pas består på ruteplanen.

- Jeg tror helt sikkert, at det ville være en fordel for Fuglsang. For det første slipper han for at komme rigtig meget op i højderne, hvor han før har været udfordret. For det andet vil det være nemmere for ham at kontrollere etaperne, desto simplere de er, siger Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Rasmussen anser en eventuel aflysning af Giroens to hårdeste tinder som en god nyhed for Jakob Fuglsang. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Fuglsang har ikke et hold, der kan komme med det store taktiske udspil i bjergene. Et simpelt cykelløb vil være det bedste. Ideelt ville der bare være en flad vej frem mod en et bjerg, så det var til at kontrollere. På de lange dage med flere bjerge, har han jo ikke længere Aleksandr Vlasov og Miguel Ángel López, lyder Rasmussens vurdering.

Mandefaldet til trods står den danske Astana-kaptajn med sit livs chance for at opnå et topresultat i et af de tre største etapeløb, påpeger Rasmussen.

Geraint Thomas (Inoes Grenadiers) og Simon Yates (Michelton-Scott) var begge udset som nogle af Fuglsangs største konkurrenter i klassementet, men den britiske duo er allerede færdig i løbet.

Storfavoritten Thomas udgik forud for starten på fjerde etape, mens Yates - efter svære dage på cyklen - blev trukket ud af løbet lørdag morgen som følge af en positiv coronatest.

- Jakob får aldrig en større chance for at køre sig på podiet i en Grand Tour. Det her er muligheden for ham. Denne chance kommer aldrig igen. Det kan jeg ikke forestille mig, siger Ekstra Bladets ekspert.

