Dennis Ritter samler ind til familien

For et halvt år siden mistede Chris Anker Sørensen på tragisk vis livet i en cykelulykke i Belgien.

Hele Danmark mistede en karismatisk cykelrytter, der stolt har repræsenteret de rød-hvide farver i diverse cykelløb igennem en lang årrække. Men hans kone og børn mistede også en forsørger.

Det er en årsagerne til, at Dennis Ritter, Kasper Birkeholm Munk og Kim Sivert Jensen lørdag opretter en indsamling, der har til formål at hjælpe familien økonomisk samt at holde liv i samtalen om Chris Anker, skriver de i en pressemeddelelse.

Sweatshirt som tak

Hvis man donerer over 500 kr. til indsamlingen, vil man som tak modtage en sweatshirt med Chris Ankers ansigt på.

Sådan ser trykket ud på den sweatshirt, man får, hvis man donerer over 500 kr. til indsamlingen. Foto: PR foto

'Da ideen opstod, stillede vi os spørgsmålet: hvordan kan vi skabe en indsamling som er med til at håndgribeliggøre Chris’ eftermæle og forlænge samtalen om ham? Og netop derfor er det bærende element i indsamlingen de minde-sweatshirts, som vi giver som gave til dem, der donerer', skriver Kasper Birkeholm Munk i pressemedelelsen.

Dennis Ritter kendte ikke de to andre initiativtagere for fem måneder siden, men de kontaktede ham med det formål at lave en indsamling for Chris Anker og hans familie.

'At to mennesker, som ikke kendte Chris personligt, følte en så hjertelig og oprigtig lyst til at gøre noget for Chris og for Chris’ familie var utroligt rørende og noget, jeg med det samme kunne mærke, at jeg skulle hjælpe på vej og være en del af,' skriver Dennis Ritter.

Dennis Ritter i selskab med Chris Anker Sørensen og Rolf Sørensen. Foto: Klaus Bo Christensen/Ritzau Scanpix

Der er intet tilfældigt over, at indsamlingen starter 26. februar og slutter 5. september 2022. Chris Ankers sidste cykeltur var i Belgien til VM i september 2021 - det sidste løb i Belgien i sæsonen.

26. februar køres Omloop Het Nieuwsblad i Belgien, som er det første løb i Belgien i forårssæsonen. 5. september slutter indsamlingen, hvilket er den dag Chris Anker ville have fyldt 38 år.

Indsamlingen finder sted på hjemmesiden chrisanker.dk.

'Oksen fra Hammel' startede sin professionelle karriere i 2005 og indstillede den i 2018. Han var efterfølgende cykelkommentator for TV 2 frem til sin død.