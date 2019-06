- Der er gået for meget chokoladekiks og fed sovs i den!

Magnus Cort vandt en etape for Astana i Paris-Nice, så hans forår er godkendt. Kasper Asgreen har brilleret på Quick-Step og har vist sig som en utroligt alsidig rytter, hvis talent lige nu synes at være helt uoverskueligt.

Så er der enmandshæren Jakob Fuglsang, som har kørt som aldrig før, men ellers er sæsonen indtil nu kendetegnet af spildte chancer og uopfyldte forventninger. Især to ryttere stikker ud i den kategori.

Mads Pedersen, som blev nummer to i Flandern Rundt sidste år, har været en skygge af sig selv i denne sæson. Hans forberedelse til sæsonen var forfejlet, og han har betalt prisen. Pedersen er en hårdfør no bullshit-type, som plejer at træne i selv det barskeste vejr herhjemme, men han forsøgte sig i år med et to måneder langt træningsophold sydpå sammen med holdkammeraten Jasper Stuyven.

Det gør han nok ikke igen, og det har ikke noget med Stuyven at gøre. Nej, Mads Pedersen er bare en gut, der trives bedst hjemme, hvor han har familie og venner omkring sig. To måneder i en lejlighed med en holdkammerat og intet andet end smalkost og træning er bare ikke opskriften for ham.

Også Michael Valgren, som er sæsonens største skuffelse, synes at have valgt den forkerte opskrift. Han gik efter pengene på Dimension Data frem for trygheden og opbakningen på Astana, og det har givet frygteligt bagslag for den ambitiøse thybo.

Han blev ramt af sygdom tidligt på sæsonen, men det er ikke hele forklaringen på den fiasko, hans sæson har været. Han har simpelt hen truffet nogle forkerte valg undervejs - og at dømme efter billeder fra Tour of Norway handler det ikke mindst om chokoladekiks og fed sovs.

Han har tydeligvis taget på, og det koster dyrt i professionel cykelsport. Hvis han skal nå bare en fornuftig form inden Touren, så skal han smide tre-fire kilogram og få lukket luften ud af de der basunkinder. Han har under en måned til det.

Han var allerede for tyk i klassikerne, og de tykke arme, han viste frem i Norge i sidste uge, beviser med sørgelig tydelighed, at han stadig er langt fra topformen. Undskyld, men det er jo mormorarme. Det bliver svært for dopingkontrollørerne at finde en vene at stikke i.

Mads Pedersen vandt Danmark Rundt i 2017 foran Casper Pedersen (tv) og Michael Valgren. Foto: Claus Bonnerup.

Spørgsmålet er, om han er i stand til at håndtere den frihed, han åbenbart har på Dimension Data. Astana-bosserne Fofonov og Vinokurov skulle nok holde ham i kort snor, og det var uden tvivl også med til at holde ham til ilden, at han var på et hold med fire danske ryttere, dansk sportsdirektør og dansk træner.

På Dimension Data er han mere overladt til sig selv. Man kan frygte, at de mange penge og det søde liv i Monaco har sat sig på sidebenene og svækket hans motivation og sløret hans fokus.

Jeg hører, at han besluttede sig for at flytte midt i forårssæsonen. Det er helt forrykt at lade sådan noget stjæle fokus og koncentration. Skal man flytte, så gør man det i vinterpausen. Ikke, mens man kører cykelløb og skal have karrieren på ret køl.

Det er let nu at sige, at Valgren traf et forkert valg, da han skiftede til Dimension Data, men ikke desto mindre er det tydeligvis det, der er tilfældet. Ingen, der er rykket til det hold, er blevet lysende stjerner i feltet. Tværtimod.

Valgren leverede formidable præstationer sidste år, men man skal huske på, at han vandt dem i kraft af det stærke hold, han havde bag sig. Det har han ikke længere. Til trods for køb af store navne til denne sæson er Dimension Data det dårligste af de 18 World Tour-hold.

Valgren har nu skiftet træner, så det er danske André Steensen, der tilrettelægger hans træning. Steensen er Valgrens svoger, så det er da hyggeligt sådan at få familien med om bord. Men måske er det netop Valgrens akilleshæl, at alting skal være bekvemt og hyggeligt.

Det har ikke været Valgrens år. Foto: Ritzau Scanpix

Det kræver ofre at blive til noget i cykelsporten, og det lader til, at Valgren ikke lige nu er parat til at bringe dem. Er Touren i fare? Nej, det tvivler jeg på, for Dimension Data er så ringe et hold, at jeg har svært ved at udpege otte mand, der skulle kunne slå Valgren af pinden.

Jeg tvivler ikke et øjeblik på, at Valgren nok skal begynde at levere varen igen på et tidspunkt. Han er stærk, og hans enorme motor er ikke bare forsvundet ud i det blå. Men det tager lang tid at få den genstartet, hvis han ikke tager sig selv og sit talent alvorligt.

