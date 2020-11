- Der er ingen, der kan tage over

Jakob Fuglsangs drøm om de store etapeløb må være bristet for altid, og der er ingen, der i nær fremtid kan tage over, vurderer Michael Rasmussen, der her deler sit håb for 2021

Siden sin debut i Tour de France i 2010 har Jakob Fuglsang næret håb om at vinde det største etapeløb i verden, men med årene har han nedjusteret sin ambition, så han ‘bare’ har sigtet efter en podieplacering i en af cyklingens Grand Tours.

Men heller ikke det mål vil Fuglsang nogensinde nå.

Det mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, som her gør status over en ‘crazy season’, hvor Fuglsang sikrede sig karrierens hidtil bedste Grand Tour-resultat i Giro d’Italia.

- Jakob Fuglsang må nu have erkendt, at højdepunktet i hans Grand Tour-karriere blev en sjetteplads i en tyndt besat Giro, siger Michael Rasmussen

- Allerede for flere år i siden skulle han efter min mening have opgivet at køre klassement i de store etapeløb. Han skal bestemt ikke opgive at køre Tour de France, men han skal gøre det med en anden målsætning, nemlig at vinde etapesejre.

- Han fylder 36 næste år, så det skal snart være, hvis han ikke vil ende som den bedste danske cykelrytter, der aldrig vandt en etape i verdens største cykelløb, siger Rasmussen.

Hvis Fuglsang faktisk i fremtiden opgiver at køre klassement i Giro, Tour og Vuelta, vil det i en rum tid efterlade danske fans uden en Tour-favorit, vurderer han.

Selv i en sæson, der er en af de bedste nogensinde for dansk cykling, leder man i den danske talentmasse forgæves efter en rytter, der her og nu kan udfylde tomrummet efter Fuglsang, siger Rasmussen.

- Fuglsang kører stadig på meget højt niveau, hvilket han understregede med sejren i Lombardiet Rundt. Men han er ikke længere ene om at være galionsfigur i dansk cykling, og det er enormt opløftende.

- Hvad danske ryttere har præsteret i år, er sgu ret vildt, men det er slut med at håbe på, at en dansk rytter vil kunne kandidere til Tour-sejren eller podiet i en Grand Tour.

- Der kommer til at gå flere år, før vi igen har en realistisk chance for at kåre en dansk Tour-vinder, siger Michael Rasmussen.

Her er Rasmussens håb for 2021

Michael Rasmussen er Ekstra Bladets faste cykelsportskommentator

Sæsonen 2020 bliver svær at overgå, for det blev en af de bedste sæsoner i dansk cykling nogensinde, vurderer Michael Rasmussen.

Jakob Fuglsang vandt Ruta del Sol og Lombardiet Rundt, Søren Kragh Andersen vandt to etaper i Tour de France, Mads Pedersen tog Gent-Wevelgem og Kasper Asgreen slog til i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Dertil kommer Casper Pedersens sejr i Paris-Tours og Magnus Corts etapesejr i Vuelta a España. En tilsvarende sejrsstime tør man knapt håbe på, men mindre kan også gøre næste sæson til en succeshistorie, siger Michael Rasmussen, som her deler sit håb for 2021:

Vingegaard flyver højt

Jonas Vingegaard kom fra det danske kontinentalhold Coloquick til World Tour-holdet Jumbo-Visma i 2019, hvor han imponerede med en etapesejr i Polen Rundt. Han har kontrakt til og med 2022. Foto: Claus Bonnerup.

- Resultatlisten bød ikke på sejre til unge Vingegaard i 2020, men han vandt hele cykelverdenens respekt på 12. etape af årets Vuelta a España, da han fire kilometer fra toppen sad og førte favoritgruppen op ad den vilde Angliru-stigning i sin Grand Tour-debut.

- Den præstation burde femdoble hans løn, for ryttere af hans slags findes der ikke mange af. Hvad han viste på Angliru, giver løfte om meget mere, og han lader til at være den næste dansker, der virkelig kan noget i bjergene.

- Et par gange har han vist, at han har svært ved at bevare kontinuiteten, men det vokser han fra. Han er hyret som hjælperytter på Jumbo-Visma, der har rigeligt med kaptajner, så han kommer ikke til at køre sin egen chance i de store etapeløb i de kommende år.

- Men han er kun 23 år, og han er stærkt på vej.

Asgreen vinder Flandern Rundt

Kasper Asgreen har på rekordtid flyttet sig fra kontinentalniveau til den absolutte verdenselite på World Tour-holdet Deceuninck Quick-Step. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- En gruppe formidable endagsryttere vil næsten med garanti sikre fornemme danske resultater i 2021. Jeg taler om Kasper Asgreen, Mads Pedersen, Søren Kragh Andersen, Magnus Cort og Casper Pedersen - og jeg tror, at Asgreen slår til i et af de helt store løb.

- Da sæsonen blev afbrudt i år på grund af coronapandemien, lå Asgreen virkelig lunt i svinget til at køre med om sejren i Flandern Rundt efter sin overbevisende og imponerende sejr i Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

- Hvis coronaen ikke igen rokerer helt om på løbskalenderen og forplumrer rytternes sæsonopbygning, er jeg overbevist om, at Asgreen bliver den næste dansker, der lander en af de helt store sejre - og det kan meget vel blive Flandern Rundt.

Valgren finder sig selv

Michael Valgren har spildt to sæsoner på NTT Pro Cycling, men der er håb for den stærke, talentfulde rytter i 2021, når han kører for EF Education First, vurderer Michael Rasmussen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Det har været trist at se Michael Valgren spilde sit talent gennem to af karrierens bedste år på NTT Pro Cycling. Det er muligt, at han har sikret sig økonomisk med en fed kontrakt på World Tourens bundhold, men han har nær sat sin karriere over styr.

- Ingen kan tvivle på mandens styrke og talent, men man kommer let til at tvivle på hans selvdisciplin.

- Efter to år som kaptajn på et svagt NTT-hold kommer han nu på EF Education First til at indgå i et stærkt kollektiv, som det var tilfældet på Astana, da han vandt sine største sejre. Forhåbentlig kommer det ham til gode.

- I år har han atter haft Bjarne Riis som mentor, men Riis-effekten er udeblevet. Valgren mødte således ude af form op til Touren og gentog kunststykket i Vueltaen.

- Næste år skulle han tage at prøve at møde op til de store løb i god form i stedet for at slæbe sig igennem og bare håbe på, at det måske kaster et eller andet af sig til sidst.

Skjelmose bider sig fast

Mattias Skjelmose har i efteråret kørt som lærling på World Tour-holdet Trek-Segafredo, som har belønnet hans indsats med en kontrakt fra nytår. Han bliver holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen, Alexander Kamp og Niklas Eg. Foto: Luc Claessen/Getty Images.

- Blot 20-årige Mattias Skjelmose har efter en læretid på en halv sæson sikret sig en World Tour-kontrakt med Trek-Segafredo, som nu har fire danskere i truppen.

- Den yderst talentfulde rytter blev parkeret på sidelinjen i 2019 på grund af en dopingsag omhandlende et uheldigt kosttilskud, men efter udstået karantæne har han heldigvis fået lov at prøve sig af på højeste niveau.

- Som junior kørte han til tider lige op med fænomenet Remco Evenepoel. Han kører en god enkeltstart og kan køre op ad bakke. Det hele skal nu forfines, og så må man håbe, at han på Trek-Segafredo opnår større succes end holdkammeraterne Alexander Kamp og Niklas Eg, hvis gennembrud lader vente på sig.

- Skjelmose træder sammen med Frederik Wandahl og Andreas Kron ind på World Touren, som andre danskere højst sandsynligt forlader, nemlig Michael Carbel, Rasmus Byriel og Jesper Hansen. Det gør de, fordi de ikke er gode nok til at køre på cykelsportens højeste niveau.

