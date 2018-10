Der er vist dømt dansker-syge: Endnu et talent skriver med storhold

Cykelrytteren Mikkel Frølich Honoré bliver den tredje dansker på World Tour-holdet Quick-Step i næste sæson.

Det 21-årige stortalent har siden august kørt på en såkaldt stagiaire-kontrakt, der svarer til en prøvekontrakt, for Quick-Step, men i 2019 og 2020 kører han på en professionel kontrakt.

Han belønnes for gode resultater og for sin dedikation til at hjælpe sine holdkammerater. Det skriver Quick-Step på sin hjemmeside.

Mikkel Frølich Honoré, der indledte 2018-sæsonen på Bjarne Riis' Waoo-hold, glæder sig over sin første World Tour-kontrakt.

- Det er en drengedrøm, som går i opfyldelse. Jeg fik chancen her som stagiaire i de sidste par måneder af sæsonen, og jeg har nydt det, men ikke turdet drømme om en kontrakt, så det er en fantastisk følelse at få en.

- Jeg har ikke sat mig specifikke mål endnu, jeg ser bare frem til at lære så meget som muligt af mine holdkammerater og staben omkring holdet, siger han ifølge holdets hjemmeside.

Han bliver holdkammerat med danskerne Michael Mørkøv og Kasper Asgreen på det belgiske cykelhold, der også har profiler som Philippe Gilbert, Julian Alaphilippe og Elia Viviani på kontrakt.

