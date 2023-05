Der skulle gå 30 år: - Det er stort

30 år efter Jesper Skibby skrev sig ind i historiebøgerne som etapevinder i alle tre Grand Tours, lykkedes det også for Mads Pedersen og Magnus Cort. Bornholmeren løfter nu sløret for, at en Skibby-klub muligvis kan se dagens lys

Skibby-klubben.

Det kunne man kalde den eksklusive klub af danskere, der har vundet en etape i alle tre Grand Tours.

Jesper Skibby var i mange år ene dansker om at have udført den bedrift, efter at han tilbage i 1993 i Evreux endelig kunne føje Tour de France på listen over etapesejre.

30 år senere blev navnene Mads Pedersen og Magnus Cort føjet til den liste, efter at de begge vandt en etape i Giro d'Italia.

Det er stort

Og det var noget, de begge have talt om inden - og ikke kun med en dansk vinkel.

- Det var noget, vi talte om. Det er stort, uanset hvor man er fra, at få en etape i alle tre Grand Tours. Det er fedt, og det er der mange, der har lagt mærke til, siger Magnus Cort, der fortsat puster lidt ud efter strabadserne i Italien.

Annonce:

Selvom Skibby-klubben aktuelt blot rummer tre medlemmer og uden den store udsigt til at vokse de kommende år, så er en officiel klub med generalforsamling og hele møllen ikke helt ude i hampen, erkender Cort.

- Vi har joket med det. Men Mads udgik jo så desværre, og så har jeg ikke lige fået tjekket op på det.

- Det er nok mig, det er sværest for, i og med jeg ikke er så meget i Danmark.

Magnus Cort var hurtigst på Giroens 10. etape, hvor han overspurtede sine to udbruds-kammerater. Foto: Luca Zennaro/EPA/Ritzau Scanpix

Blot to gange under Giroen fik Magnus Cort kørt sig i position til at køre med om en sejr. Men dermed var løbet på ingen måde skuffende.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med at få den etapesejr, jeg har håbet rigtig meget på. Så for mig har det været det hele værd.

Hænger i

- Efter den bøvlede jeg med at være lidt halvsløj, men fik kæmpet mig igennem på den anden side og nåede lige at være godt kørende de sidste par dage og fik en tredjeplads på kongeetapen.

- Det var rart at føle sig godt kørende igen. Der er en forskel, når man afslutter en Grand Tour, om man hænger i og kæmper. Det er meget fedt at stoppe, når man er ovenpå, siger Magnus Cort.

Han har nu løbspause helt frem til Tour de France, der starter 1. juli i Bilbao.