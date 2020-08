Derfør brød Tour-stjernen sammen

Bevæget skød Julian Alaphilippe over stregen som etapevinder og dedikerede sejren til sin far, som døde efter længere tids sygdom i juni

NICE (Ekstra Bladet): Med sin kæreste som begejstret medkommentator på fransk tv kørte den franske superhelt Julian Alaphilippe sig søndag atter i den gule førertrøje i Tour de France.

Marion Rousse hedder tv-kommentatoren, som selvfølgelig synes, at alt, hvad Alaphilippe gør, er helt vidunderligt. Følelsen er givetvis gengældt, men det var ikke Marion, den 28-årige rytter havde i tankerne, da han skød først over stregen på anden etape af årets Tour.

Det var derimod faderen Jacques, som efter længere tids sygdom døde i juni.

- Jeg kan knapt finde ord. Det her er følelsesladet for mig. Det har været et meget vanskeligt år for mig, og jeg tilegner min far denne sejr, sagde Alaphilippe.

- Han døde i juni. Det var derfor, jeg ville vinde denne etape. Det var et meget emotionelt øjeblik for mig, da jeg kørte over stregen, sagde Alaphilippe, da han havde fået den gule trøje trukket over hovedet.

Alle vogtede på ham

I tv-studiet frydede Marion Rousse sig ikke overraskende over triumfen, og også set gennem objektive briller må man hylde franskmanden for at køre et fornemt løb.

Med et frisk angreb i finalen og en perfekt timet spurt på Promenade des Anglais i Nice indfriede Alaphilippe de enorme forventninger, der er opbygget til ham i dette Tour de France.

Netop denne anden etape var hans navn sprayet ud over, og det understreger kun hans klasse, at det lykkedes ham at vinde, selv om hele feltet vogtede på ham.

Sidste år kørte han i gult i to uger, og nu kan franskmændene altså atter nyde en af deres egne i sommergule gevandter i verdens mest betydningsfulde cykelløb. I spurten slog Alaphilippe unge Marc Hirschi (Sunweb) og Adam Yates (Mitchelton-Scott), som fulgte med ham, da han angreb.

- Det blev et perfekt scenario for mig, for hvis jeg havde været alene, havde det været ‘mission impossible’ at holde feltet bag mig. Det er en stor lettelse for mig, at jeg har vundet, sagde Alaphilippe.

- Jeg vil forsvare trøjen med ære og aggressivitet, men jeg er ikke kommet for at vinde Tour de France. Jeg er kommet for at vinde etaper, men når man har den gule trøje, skal man vise den respekt og forsvare den.

