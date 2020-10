Derfor fik han så enorme ben

Det vakte international opsigt, da Greg Henderson i 2012 lagde et billede af kollegaen og cykelrytteren Robert Förstemann på Twitter.

Siden har tyskeren med de enorme lår fået en sand skare af følgere på især Instagram, der ofte får dugfriske billeder af benene, der til stadighed synes at imponere.

I et interview med svenske Expressen fortæller OL-medaljevinderen fra London om sin træning, og at det altså ikke gør noget, at man har de rette gener for at nå så langt.

- Siden jeg var tre eller fire år gammel, har jeg haft store ben. Jeg har altid været den stærkeste siden. Allerede i børnehaven faktisk. Der er billeder fra stranden, jeg tror jeg er fire år gammel, hvor jeg har store ben og muskler, siger han.

Robert Förstemann mellem Rene Enders og Maximilian Levy, da de vandt OL-bronze i holdspring. Foto: Matt Rourke/AP/Ritzau Scanpix

Træningen er nu den primære grund.

- Cykling er en meget kraftfuld sport, og det betyder, at jeg har brug for enormt meget kraft i benene. Tusind meter er den længste distance, vi konkurrerer i, og der har vi en gennemsnitshastighed på næsten 60 kilometer i timen.

- Jeg træner meget accelerationer på cyklen, såkaldte standing starts samt knæbøjninger, som er en meget vigtig øvelse for mig. Det træner jeg tre gange om ugen. Jeg træner mellem syv og 14 gange om ugen, hvilket betyder at jeg har én eller to træninger om dagen. Det er, skal man forstå, årsagen til, at jeg har så store ben, siger han grinende.

Målet er Tokyo og PL

I forbindelse med OL i 2012, talte Ekstra Bladet med Thue Kvorning, der er sportsfysiolog i Team Danmark.

- Ryttere træner ben med tunge vægte flere gange om ugen, og hvis du har det genetiske set up som gør, at du kan blive god i den her disciplin, så vil det også betyde, at du får store muskler.

- Men du kigger på hans olympiske felt (de øvrige konkurrenter ved OL, red.), så ser de vidt forskellige ud alle sammen, så det vil et eller andet sted sige, at han har nogen forudsætninger for at opbygge meget muskelmasse, sagde Thue Kvorning dengang.

Robert Förstemann træner i øjeblikket frem mod de paralympiske lege i Tokyo næste år, fordi han er gået sammen med den blinde cykelrytter Kai Kruse. De to vil udgøre en giftig tandem, og målet er guld i Japan.

- Selvfølgelig er der forskel på min træning før og nu. Distancerne er lidt længere, og jeg må være forsigtig med ikke at træne min muskler alt for store, fortæller han og tilføjer, at han i højere grad træner udholdenhed.

