For første gang i karrieren har Jakob Fuglsang hvilet i familiens skød et helt forår, men nu bliver det snart hverdag igen efter coronanedlukningen af hele Europa

Cykelryttere rejser så ofte og så længe i løbet af deres karriere, at de ofte kun i korte perioder ad gangen lever et klassisk familieliv.

En positiv følgevirkning af den globale coronakrise er for dem, at de nu i mere end tre måneder har delt soveværelse med konen frem for en holdkammerat.

Jakob Fuglsang har tilbragt en stor del af de seneste måneder i Luxembourg, men er nu tilbage i Monaco med hustruen Loulou og datteren Jamie.

Om tre uger vender han tilbage til en normal tilværelse som professionel cykelrytter, når han tager på træningslejr med sine Astana-holdkammerater i Livigno i Italien.

Formentlig slår Jakob Fuglsang og hustruen Loulou sig ned i Luxembourg, når hans karriere er slut, men indtil videre er de lykkelige i Monaco. Foto: Ernst van Norde.

- Det bliver spøjst at komme i gang igen med at rejse. Jeg har aldrig været så meget hjemme, som jeg har været i de seneste måneder, og det har givet mig en god ballast, siger Jakob Fuglsang.

- Ikke mindst mentalt. Ikke, at jeg var brændt ud mentalt, men jeg tror, at jeg har fået en ro, som jeg kan bruge i det videre forløb. Ikke kun i år, men i årene fremover.

Fysisk har han holdt sin formkurve høj uden i lang tid at have vidst, hvad han trænede hen imod. Nu, da hans program ligger så fast, som det er muligt med en coronakrise, der stadig kan blusse op, kan han træne målrettet.

- Specielt i starten af nedlukningen var det frustrerende ikke at vide, hvad der skulle ske. Løb blev aflyst, men der var stadig andre, som måske blev kørt. Så blev de aflyst, og så måtte jeg igen søge nye mål, siger Fuglsang, som endte med i samråd med sit Astana-hold at satse på Giro d’Italia som sin sæsons hovedmål. Løbet køres i oktober.

Et hyppigt mål på Jakob Fuglsangs træningsture i det sydfranske er stigningen Col de Braus, som mange associerer med den franske klatrelegende René Vietto. Foto: Ernst van Norde.

I et interview på Astanas Instagram-profil forleden fastslog Fuglsang, at de første uger af nedlukningen i Europa var en krisetid, som han kæmpede for at komme igennem. ‘Men det lykkedes mig at finde genstart-knappen og få trykket på den,’ siger han i interviewet.

- Når jeg kigger tilbage, synes jeg egentlig ikke, at det har været så slemt. Vi havde mulighed for at tage til Luxembourg, hvor jeg stadig kunne træne udenfor, så det var en stor fordel, siger Fuglsang.

Han genoptager sin sæson 1. august, når han stiller til start i Strade Bianche, og derefter følger Polen Rundt, Gran Piemonte, Lombardiet Rundt, Giro dell’Emilia, Tirreno-Adriatico og Giro d’Italia, fortæller han.

- Og så selvfølgelig VM. Hvis jeg bliver udtaget, vel at mærke, siger Jakob Fuglsang.

VM køres efter planen i Schweiz i slutningen af september.

Se også: Fuglsang holder øjnene rettet mod Giro-succes

Han ved hvor svindler-lægen er

Se også: 'Ingen Tour til Fuglsang'

Se også: Froomes bombe: Overvejer holdskifte nu

Se også: Coronakrise kan koste dyrt: Karrieren står på spil