'Det bliver vildt i dag'

Michael Valgren satser på at komme i udbrud på 12. etape torsdag - og han har en måde at nå sit mål på

POITIERS (Ekstra Bladet): Hvor 10. og 11. etape i årets Tour de France var sikre sprinteretaper, så er 12. etape lige så sikker en sag for udbrydere.

Rytterne begiver sig ind i Massif Central, og der er ikke mange flade kilometer asfalt på de i alt 218 km fra Chauvigny til Sarran.

Flere danskere er optimistiske i forhold til at ramme det udbrud, hvor en etapevinder med meget stor sandsynlighed skal findes.

I hvert fald er NTT’s Michael Valgren klar på det.

- 100 procent. Det bliver en kamp at ramme udbruddet, så jeg skal helt sikkert være klar fra start.

- Og så må jeg køre en Jens Voigt-taktik: Enten køre én gang med alt, hvad jeg har. Eller køre med i alt for at ramme udbruddet, siger Michael Valgren med reference til den tidligere tyske udbryderkonge.

Der er en indlagt spurt efter 51 af de i alt 218 km, og det kan tænkes, at sprinterholdene forsøger at holde samling på feltet indtil da og ikke lader eventyrere slippe af sted.

Derfor forbereder Søren Kragh Andersen sig også på en hektisk start.

- Jeg tror, at det bliver et vildt cykelløb i de første 60-80 km. Men så håber jeg på at komme i udbrud.

- Jeg synes, at jeg er kommet godt igennem de seneste to dage – fået spinnet benene lidt efter hviledagen. Jeg tror, at formen er god. Nu er det op til mig selv, siger Sunweb-rytteren.

