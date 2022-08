Det danske banelandshold vinder EM-sølv

Danmark er ikke længere forsvarende europamester i 4000 meter holdforfølgelsesløb i banecykling for herrer.

Fredag blev det danske banelandshold, som vandt EM sidste år, skubbet af tronen af Frankrig i dette års finale.

Carl-Frederik Bévort, Tobias Aagaard, Robin Skivild og Rasmus Lund startede ellers godt, men måske også for godt.

For Frankrig havde mere at skyde med til sidst, og så blev det altså til EM-triumf og guld for Quentin Lafargue, Benjamin Thomas, Valentin Tabellion og Thomas Denis.

Danmark lagde godt ud anført af Robin Skivild, som tog den første føring og derefter slog ud efter 700 meter. Efter en kilometer var danskerne cirka 0,4 sekunder foran.

Halvvejs var forspringet det samme, men Frankrig begyndte at hale ind.

Med 1000 meter tilbage var franskmændene kommet foran med et lille halvt sekund, og så var det op til Rasmus Lund at sørge for et dansk comeback med en monsterføring til sidst.

Men gassen var gået lidt af den danske ballon, og det franske forspring blev større og større. Frankrig endte med at være lidt over et sekund hurtigere end Danmark, som dermed endte med sølv.

Inden finalen mellem Danmark og Frankrig dystede Italien og Storbritannien om bronzemedaljerne, som briterne for andet EM i træk endte med.