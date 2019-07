Michael Rasmussen forstår ikke fordømmelsen af Lance Armstrongs deltagelse som ekspert under sommerens Tour de France, når andre tidligere doping-syndere bliver tiljublet over deres tilstedeværelse

Han er afskåret fra at deltage i organiseret cykelsport resten af livet, og det bør også betyde, at Lance Armstrong ikke må mene noget om cykelsport og levere sin vurdering af løbene, rytterne og taktikken.

Det synes ganske mange at mene på de sociale medier, hvor forargelsen over, at den amerikanske tv-station NBC har brugt Armstrong som ekspertkommentator, er til at tage og føle på. Armstrong dækker også Touren med sin populære podcast The Move, men det er altså hans deltagelse i dækningen på et af de store netværk i USA, der kalder på fordømmelse.

Holdningen synes at være den, at Armstrong aldrig skal rehabiliteres og for evigt kun har plads i skammekrogen. Det er absurd. Hvilken bedre Tour-ekspert kan man finde end en, der har vundet Tour de France syv gange? Det er befriende, at et stort medie som NBC bryder tabuet omkring Armstrong.

Ja, han har snydt, men han har sandelig også betalt prisen for det. Han fik livstid for noget, som hans holdkammerater fik et halvt års karantæne i vinterhalvåret for. Han mistede alle sine sejre, tabte millioner af dollar og fik frataget al anseelse og respekt.

Hvad ingen kan tage fra ham, er hans indsigt i cykelsporten. Billederne, vi alle har set, lyver ikke. Han vandt faktisk Tour de France syv gange, og han har siddet der i feltet under maksimalt pres så mange gange, at det naturligvis er interessant at høre hans udlægning af det løb, der køres netop nu.

Lance Armstrong fik frataget sine syv Tour-sejrer pga. doping. Foto: Lucas Jackson/Ritzau Scanpix

Han gjorde i sin karriere, hvad der skulle til for at vinde. Det bebrejder jeg ham ikke. Andre gjorde det samme, og det er værd at notere sig, at Den Internationale Cykelunion ikke har fundet andre ryttere, der var mere egnede og værdige til at stå som vinder af de syv Tours de France, som Armstrong vandt.

Beloki, Klöden, Ullrich, Basso, Zülle.

Ingen af dem var bedre end Armstrong - hverken på landevejen eller på skrivebordet.

Der er i dag ingen officielle vindere af de syv løb, hvor vi alle så Armstrong komme først over målstregen.

Og så er der de franske helte. Richard Virenque har i årevis været en højt værdsat kommentator på fransk tv, selv om han var dopet, da han kørte på podiet i Tour de France. Laurent Jalabert er også en populær tv-kommentator, selv om han var dopet i sin aktive karriere.

Ivan Basso er dopingdømt, men vækker jubel, når han viser sig i Tour-karavanen.

Alberto Contador arbejder for Eurosport hernede og blev forleden under stor ståhej hevet ind i hovedsponsoren LCL's stand for at sætte sin autograf på en gigantisk gul trøje, som alle bærere af den gule trøje inviteres til at signere i år.

Eller næsten alle. Jeg har kørt i gult i otte dage, men det tæller ikke. Det lader til, at der i cykelsporten er et enormt behov for at finde nogle syndebukke, som man kollektivt kan lægge afstand til. Det er som regel dem, der ikke har siddet ved en pressekonference og hyklet og sagt undskyld.

Det gjorde Lance Armstrong heller ikke.

Han konkurrerede under de vilkår, der var gældende, da han kørte. Han brugte doping, men det betyder ikke, at han er ubegavet. Det betyder ikke, at han er et dumt svin. Og det betyder ikke, at han ikke har indsigt i sporten.

En rytter, der har vundet Tour de France syv gange, har mere indsigt i denne sport end de fleste. Det ville da være tåbeligt ikke at høre på, hvad han har at sige.

Det kunne jo være, at man kunne lære noget.

