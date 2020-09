'Det er den eneste redning for Riis'

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, mener kun, at cykelholdet NTT kan reddes på en måde: Ved at Lars Seier Christensen åbner for pengetanken

Da Bjarne Riis og Lars Seier Christensen tilbage i 2016 lancerede et fælles comeback til cykelsporten var planen klar: De skulle tilbage på World Touren.

Senere fusionerede de med Brøndby-ejer Jen Bech Andersens firma Veloconcept for sammen at nå det mål - og en Tour de France-start i Danmark.

I januar blev strategien ændret, idet de i stedet afgav et løfte om køb af en tredjedel af World Tour-holdet NTT og efterfølgende drejede nøglen om for projektet Virtu.

Det køb er ved udgangen af september ikke blevet effektueret - og ydermere meddelte holdet, at navnesponsoren, den japanske telekommunikations-gigant NTT, ikke forlænger sit sponsorat, der løber året ud.

Dermed står Riis og co. i en elendig situation, hvis d'herrer i 2021 fortsat skal være inde omkring et hold, der med lidt god vilje kan kaldes dansk.

Og måden, de skal fastholde det håb på, er - ifølge Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen - at gøre holdet endnu mere dansk.

- Hvis jeg skal lave en hurtig og kynisk vurdering af det, så er Lars Seiers pengetank den eneste redningsplanke lige nu, siger Michael Rasmussen.

Han mener, at hvis en anden sponsor står på spring, så havde der været mere opløftende meldinger fra holdet, der for nuværende har fem ryttere på kontrakt til 2021.

- Jeg synes, at det virker utænkeligt, at de skulle have en ny stor sponsor om bord.

- Hvis man havde et tilsagn om et sponsorat til eksempelvis 100 millioner kroner, så ville man have skrevet nogle kontrakter. Så man må formode, at den mulighed ikke eksisterer, påpeger Michael Rasmussen.

Milliardæren Lars Seier Christensen har midlerne til at redde NTT, mener Michael Rasmussen. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

I normale år er der flere deadlines, der skal klares for overhovedet at kunne kalde sig et World Tour-hold. Typisk skal der pr. 1. oktober være mindst ti ryttere på kontrakt, og senest 1. december skal der være mindst 27 registrerede ryttere.

Ydermere - og mere presserende - er der et krav om pr. 1. oktober at stille en bankgaranti, der svarer til 25 procent af holdets lønbudget.

På grund af den specielle sæson er den deadline midlertidig ophævet, men det rokker ikke ved, at der skal ske noget meget snart, hvis NTT-holdet skal fortsætte, mener Rasmussen.

- De har afsindigt travlt.

- Det er ved at være sidst på måneden, så kaninen skal i den grad trækkes op af hatten.

- Hvis ambitionen er, at Bjarne og Lars vil være med, når der bliver kørt Tour de France i Danmark i 2022, så skal Lars ind og give kunstigt åndedræt nu. Der er ingen andre veje. Jeg tror ikke, at Jan Bech vil, og Bjarne kan ikke selv. Ikke i den størrelsesorden, der skal til.

Der skal altså penge til - og gerne lidt hurtigt. For de fleste andre hold - med undtagelse af CCC, der også mister hovedsponsoren - er stort set på plads. Derfor er der ikke udsigt til mange forbedringer, selv hvis Lars Seier eller en anden 'sugar daddy' træder til med mange millioner.

- Hvis man gerne vil have nogle forstærkninger til dem, der kørte et skidt Tour de France, så er de ved at være væk.

- De har Giacomo Nizzolo, der har vundet nogle sejre, men det er ikke over en bred kam, de har blomstret.

- Den eneste redningsplanke hedder Lars Seier, fastholder Michael Rasmussen.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at kontakte Lars Seier Christensen og Bjarne Riis for en kommentar.

