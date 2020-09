- Det er det, vi har drømt om

LYON (Ekstra Bladet): Brødrene Kragh Andersen var allerede for ti år siden et par gutter, som alle kiggede på og udpegede som fremtidige professionelle. Søren og Asbjørn.

De har kørt parløb - i hvert fald mentalt - gennem alle årene. Forskellige hold i nogle sæsoner, men altid knyttet sammen af drengedrømmen om at køre de største løb sammen.

I dag er de holdkammerater på World Tour-holdet Sunweb. Alle eksperterne dengang fik ret. Asbjørn har endnu til gode at køre Tour de France, men han sad næsten med i feltet lørdag, da brormand vandt og kørte over stregen, og han mærkede nok, hvad Søren mærkede.

- Jeg tror bare, han nød momentet. Det er noget af det, vi drømmer om og har drømt om: At køre først over stregen i de store løb. Han nød det, og jeg nød det, siger Asbjørn Kragh Andersen fra hjemmet i Kolding.

- Det er noget, han har arbejdet med: At huske at nyde det, og nå at nyde det, hvis sådan en drøm bliver til virkelighed. Jeg under ham det virkelig.

Artiklen fortsætter under billedet..

Asbjørn Kragh Andersen var naturligvis glad på sin brors vegne efter triumfen på 14. etape. Foto: Ernst van Norde

28-årige Asbjørn vidste, da lillebror skød af sted, at det var momentet. Han kunne se, fortæller han, at det var det giftige hug. Feltet skulle have reageret straks, men det skete ikke. Det kunne ikke gå galt.

- Vi har en verdensmester i feltet, og nu en etapevinder. Danmark er virkelig en del af det løb, ikke? Og Mørkøv og Asgreen er der. Jeg synes, vi gør det godt dernede, siger Asbjørn Kragh, som i Kolding er fast træningsmakker med Kasper Asgreen fra Quick-Step.

- Han er ærekær. Når der er en, der vinder en etape, så vil han sgu også vinde en. Det ved jeg, så jeg håber på en dansk etapesejr mere. Hvorfor ikke?

Kraghs mentor: - Det her er vendepunktet

Kyllingen med gåsehud: - Det er sgu vildt!