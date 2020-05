- Det er dødssygt

Mads Würtz Schmidt indrømmer, at han keder sig ihjel under coronakrisen

Den frygtede coronavirus hærger stadig i så høj grad over Europa, at samtlige cykelløb er blevet udsat på ubestemt tid.

Den triste kendsgerning har fået Mads Würtz Schmidt til at tage konsekvensen. Han rejste fra de faste omgivelser i spanske Girona hjem til Danmark, selvom det langt fra var med sin gode vilje. Udsigten til at køre cykelløb igen er derfor pludselig meget lang.

- Det er jo bare dødssygt, ligesom det er for alle andre. Jeg keder mig, og jeg vil gerne køre cykelløb, siger Mads Würtz Schmidt til Ekstra Bladet.

- Jeg savner ligesom det, at jeg har noget at køre for og køre efter resultaterne. Bare det, at jeg rent faktisk har noget at træne for og have noget at leve for.

Blå bog: Mads Würtz Schmidt Navn: Mads Würtz Schmidt Alder: 26 år Hjemby: Randers Nuværende hold: Israel Academy Cycling Største sejre: U23-verdensmester 2015, 2 etapesejre i PostNord Danmark Rundt, samlet sejr i etapeløbet Le Triptyque des Monts et Châteaux.

Netflix og gåture

I øjeblikket er Mads Würtz Schmidt bosat i sin hjemby Randers sammen med sin forlovede, Louise Dahl.

Og kedsomheden har i den grad været til at få øje på hos Mads Würtz Schmidt. På fjernsynet er det Netflix, der er det store tidsfordriv for den 26-årige cykelrytter.

- Vi bruger godt med tid på Netflix. Min PlayStation står hjemme i Spanien. Ellers laver vi ikke så meget. Vi går lidt ture med hendes hund, og ellers har vi været i sommerhus et par gange for at komme ud af forældrenes hus.

Heldigvis kan Mads Würtz Schmidt stadig køre rundt på de danske landeveje og træne. Foto: Ernst van Norde

Afbrydelsen af cykelsæsonen kom på et meget ubelejligt tidspunkt for Mads Würtz Schmidt, der i sæsonens to første måneder havde opbygget en god form og drømte stort.

Men drømmen om et stort resultat i forårsklassikerne blev knust i tusind stykker

- Jeg havde taget et step op henover vinteren og var blevet stærkere, så det er selvfølgelig mega ærgerligt. Jeg var på vej mod klassikerne, og jeg var på vej i en form, hvor jeg tror, jeg kunne have været med til at lave noget stort, så jeg er ærgerlig over det.

Mads Würtz Schmidt savner dog at have noget at træne for og det at være i konkurrence. Foto: Ernst van Norde

- Jeg kørte rigtig godt i Paris-Nice og var med fremme på de etaper, hvor jeg skulle. Jeg havde ambitioner om at nå op på et niveau, hvor jeg kunne sidde med i finalerne i klassikerne og være med til at skabe cykelløbet, og det tror jeg, at jeg var på vej hen imod og vise, at jeg kunne være med, hvor det er rigtig sjovt, fortsætter han.

Hader hometrainers

Der er især en ting, som den 26-årige dansker er træt af under coronakrisen. Han hader nemlig ligesom verdensstjernen Peter Sagan at sidde og træde i pedalerne på en hometrainer.

- Sådan set har jeg aldrig gidet at køre på hometrainer. Jeg har altid kun kørt på hometrainer, når det skulle være opvarmning til en enkeltstart. Ellers synes jeg simpelthen, det er for kedeligt.

Foto: Ernst van Norde

Selvom Mads Würtz Schmidt allerede har vist sig godt frem i 2020, inden coronavirussen satte en stopper for hans fine form, så er fremtiden fortsat usikker for den 26-årige randrusianer.

Han frygter dog ikke, at han efter denne sæson står uden en kontrakt, selvom han ikke længere har mulighed for at vise, at han kan køre stærkt på landevejene.

- Heldigvis har jeg vist lidt allerede, og jeg har kørt godt i de få cykelløb, jeg har været med i. Umiddelbart er der jo ingen hold, der er nået så langt, at de forbereder 2021, så der må jeg bare være i venteposition.

Mads Würtz Schmidt træner i øjeblikket i Randers, som er hans hjemby. Foto: Ernst van Norde

- Jeg er ikke så utryg ved det, fordi jeg har kørt godt, så jeg tror nok, at jeg skal få en ny kontrakt, og så kan jeg jo ikke rigtigt sige mere end det.

Se også: Cykling forbudt i Spanien: - Jeg bliver sindssyg

Se også: Danskerhold trækker sig

Se også: Dansk stjerneparade kører Schweiz Rundt